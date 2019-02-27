Трамп та Кім обмінялись рукостисканнями та посмішками, відкриваючи саміт у Ханої

Президент США Дональд Трамп відкрив другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 27 лютого. Після церемонії рукостискання, Трамп та Кім розпочали перші переговори, що продовжились за офіційною вечерею в історичному готелі Ханоя, столиці В'єтнаму.

"Вважаю, це (саміт) буде дуже успішним", - наголосив Трамп вітаючи Кім Чен Ина під час церемонії рукостискання. "Думаю, що наш перший саміт був дуже успішним і сподіваюсь, цей буде таким же, або перевершить перший", - додав президент. Трамп також підкреслив, що між лідерами склались "чудові відносини" і відзначив гостинність В'єтнаму у підготовці до саміту.

Кім, у свою чергу, висловив впевненість, що буде "досягнуто результату, який всі вітатимуть" і наголосив, що той 261 день, який минув з часу попередньої зустрічі двох лідерів, вимагав "великої терплячості", але сьогодні зустріч відбувається. В цьому Кім побачив надію на успіх.

Відмова КНДР від розробки ядерної зброї є одним з провідних питань на порядку денному. На цьому напередодні саміту, наголосив президент США, зауваживши, що денуклеаризація принесе КНДР значні економічні переваги.

Внутрішня політична ситуація в США становить несприятливе тло для дипломатичних зусиль Дональда Трампа, адже саміт розпочався саме в той день, коли очікуються свідчення колишнього юриста Трампа Майкла Коена в Конгресі.

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Преса очікує, що Коен може виступити зі звинуваченнями проти президента у порушенні закону.

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