Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Трамп та Кім обмінялись рукостисканнями та посмішками, відкриваючи саміт у Ханої

  • Голос Америки

Показати коментарі

Президент США Дональд Трамп відкрив другий саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 27 лютого. Після церемонії рукостискання, Трамп та Кім розпочали перші переговори, що продовжились за офіційною вечерею в історичному готелі Ханоя, столиці В'єтнаму.

"Вважаю, це (саміт) буде дуже успішним", - наголосив Трамп вітаючи Кім Чен Ина під час церемонії рукостискання. "Думаю, що наш перший саміт був дуже успішним і сподіваюсь, цей буде таким же, або перевершить перший", - додав президент. Трамп також підкреслив, що між лідерами склались "чудові відносини" і відзначив гостинність В'єтнаму у підготовці до саміту.

Президент США в аеропорту Ханоя
Дивіться також:

Трамп звернув увагу на "любов" у В'єтнамі

Кім, у свою чергу, висловив впевненість, що буде "досягнуто результату, який всі вітатимуть" і наголосив, що той 261 день, який минув з часу попередньої зустрічі двох лідерів, вимагав "великої терплячості", але сьогодні зустріч відбувається. В цьому Кім побачив надію на успіх.

Відмова КНДР від розробки ядерної зброї є одним з провідних питань на порядку денному. На цьому напередодні саміту, наголосив президент США, зауваживши, що денуклеаризація принесе КНДР значні економічні переваги.
Дивіться також:

Трамп: Кім розуміє, що без ядерної зброї, на КНДР чекає процвітання

Внутрішня політична ситуація в США становить несприятливе тло для дипломатичних зусиль Дональда Трампа, адже саміт розпочався саме в той день, коли очікуються свідчення колишнього юриста Трампа Майкла Коена в Конгресі.
Дивіться також:

Республіканська партія назвала "брехуном" екс-адвоката Трампа, який свідчить у Сенатському комітеті з питань розвідки

Преса очікує, що Коен може виступити зі звинуваченнями проти президента у порушенні закону.

Дивіться також: Великі очікування Трампа щодо саміту із Кім чен Ином

Великі очікування Трампа щодо саміту із Кім чен Ином. Відео
Embed
Великі очікування Трампа щодо саміту із Кім чен Ином. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:29 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG