Путін припустив, що в американські вибори могли втрутитися євреї чи українці

В ексклюзивному інтерв’ю американському телеканалу NBC News президент Росії Володимир Путін заявив, що він не переймається тим, чи намагалися російські громадяни втрутитися в американські вибори 2016-го року. А якщо вони це і зробили, то жодним чином з Кремлем вони не пов’язані, сказав він у розмові з ведучою телеканалу Меґан Келлі.

(Повне відео спеціального випуску, що включає інтерв’ю, записане 2 березня, телеканал виклав на своєму веб-сайті у суботу, 10 березня).

«А чому ви вирішили, що російська влада, включно зі мною, дала дозвіл це робили», - наводить його слова телеканал NBC News.

Вони не представляють інтереси російської держави

Минулого місяця спеціальний прокурор Роберт Мюллер висунув звинувачення 13 росіянам та трьом російським компаніям у втручанні у вибори. Згідно з документом, оприлюдненим 16 лютого, «обвинувачені свідомо і навмисно увійшли в змову... з метою втручання в політичний і виборчий процес США, включно з президентськими виборами 2016 року». У центрі операцій – «Агентство інтернет- досліджень», що фінансується близьким до Путіна олігархом Євгеном Пригожиним.

«Ну і що, що вони росіяни?» - відповів Путін на питання журналістки щодо обвинувального висновку. «Існує 146 мільйонів росіян. Ну і що?... Мене це не турбує. Взагалі не турбує…Вони не представляють інтереси російської держави». (Переклад слів Путіна – з англійської, відповідно до тексту NBC News – Г.А.).

Може, це були євреї? – висунув він версію.

«Може, вони навіть не були росіянами. Може, це були українці, татари, євреї, але з російським громадянством? Але і це треба перевірити. Може, в них було подвійне громадянство? Чи може – «зелена карта». Може, американці платили їм за їхню роботу. Як ви знаєте? Я не знаю».

Також він додав, що не існує доказів того, що ці громадяни порушили російське законодавство.

«Ми в Росії не можемо нікого переслідувати, якщо вони не порушили російське законодавство», - сказав він. «Принаймні надішліть мені папірець… Дайте мені документ. Дайте офіційне звернення. І ми на нього подивимося».

Може, це були українці, татари, євреї, але з російським громадянством? Але і це треба перевірити.

Путін доводив журналістці, що не могла Росія вплинути на результати виборів у США. Ані в обвинувачуваному висновку Мюллера, ані в заявах представників розвідслужб США не йдеться про те, що є докази того, що втручання Росії у вибори США, яке вже не заперечується, змінило їх результат.

«Чи може хтось реально вірити у те, що Росія, за тисячі кілометрів звідти …могла реально вплинула на результати виборів? Чи не звучить це смішно навіть для Вас?» - запитав він ведучу. «У нас не було мети втрутитися. Ми не бачимо, щоб ми чого-небудь досягли, втрутившись у вибори. Не було такої цілі».

Президент США Дональд Трамп неодноразово позитивно відгукувався про Володимира Путіна, називаючи його «сильним лідером». Російській лідер відповів взаємністю.

В інтерв’ю він назвав Трампа «бізнесменом з великим досвідом», який «швидко вчиться», незважаючи на те, що політика для нього - нова сфера. Похвалив він q його дипломатичні таланти.

«Він розуміє, що якщо необхідно встановити з кимось робочі відносини, то треба ставитися до свого наявного та потенційного партнера з повагою», - сказав Путін. «Взаємні звинувачення та образи – шлях в нікуди».

Але його твіти він не читає, сказав він Келлі.

Щодо виборів 18 травня - «все залежить від російських виборців», завірив російський президент журналістку.

У відносинах Росії зі США Путін позиціонував останню в якості жертви, що тим не менш, готова до діалогу.

Слухайте, давайте сядемо і спокійно все обговоримо.

«Не ми вас назвали своїми ворогами. Ви зробили це рішення на рівні парламенту, Конгресу, ви внесли Росію до списку своїх ворогів. Для чого ви це зробили? Чи ми запровадили санкції проти Сполучених Штатів? США запровадили санкції проти нас….Слухайте, давайте сядемо і спокійно все обговоримо. Я вірю, що якщо президент хоче це зробити, йому ніхто не може завадити».

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