США ввели санкції проти іранських компаній за поставки дронів Росії

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до підсанкційного переліку постачальника послуг повітряного транспортування, який, за інформацією США, причетний до постачання іранських безпілотних літальних апаратів (БПЛА) Росії для їх використання у війні проти України.

Крім того, Мінфін США запровадив санкції проти трьох компаній та однієї особи, які, як повідомляє відомство, беруть участь у дослідженні, розробці, виробництві та закупівлі іранських БПЛА та їх компонентів, включаючи серію безпілотних літальних апаратів Shahed, для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), його повітряно-космічних та військово-морських сил.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Е. Нельсон висловився щодо виконання режиму санкцій США проти Росії та Ірану. Він заявив, що Мінфін США продовжуватиме тих виробників і постачальників, які сприяють Іранській програмі постачання БПЛА, і переслідуватимуть ставлеників терористів, що дестабілізують ситуацію на Близькому Сході. Заступник міністра також закликав неіранські та неросійські організації уникати підтримки іранських БПЛА.

Неіранським, неросійським організаціям також слід бути дуже обережними і уникати підтримки розробки іранських БПЛА чи їхньої передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України

«Росія робить вибір, який дедалі більше продиктований відчаєм, і продовжує неспровоковану війу проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортних обмежень», — заявив Браян Е. Нельсон. «Сполучені Штати віддані суворому виконанню режиму санкцій проти Росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує війну агресії Росії проти України. […] Неіранським, неросійським організаціям також слід бути дуже обережними і уникати підтримки розробки іранських БПЛА чи їхньої передачі, або продажу будь-якого військового обладнання Росії для використання проти України».

Тегеранська компанія Safiran Airport Services (Сафіран)- серед тих, хто потрапив під нові санкції США. "Сафіран" координувала російські військові рейси між Іраном і Росією, в тому числі з тими, що пов’язані з транспортуванням іранських БПЛА, персоналу та відповідного обладнання з Ірану в Росію. Також повідомляється, що після випробувань, Повітряно-космічні сили Росії мають намір розгорнути іранські БПЛА разом із російськими у війні проти України.

Раніше повідомлялося, що експерти висловлюють сумніви щодо ефективності іранських безпілотників проти української армії. Представники адміністрації Байдена також підтвердили, що російські військові зіткнулися з технічними збоями під час управління безпілотниками, отриманими з Тегерана.