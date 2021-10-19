Мінфін США: криптовалюти та кіберзлочинці - нові виклики для системи економічних санкцій

Більше 20 років політика американських санкцій дозволяє владі США вживати суттєвих економічних заходів проти супротивників, зривати поведінку, що шкодить національній безпеці США і чітко заявляти про свою стратегічну позицію. Про це йдеться в огляді санкційної політики, опублікованому Міністерством фінансів США в понеділок.

"Огляд санкційної політики показав, що це потужний інструмент, який продовжує давати результат, але також і зустрічає виклики", - заявив про звіт заступник Міністра фінансів США Уоллі Адеємо.

Серед викликів, які постали перед американською санкційною політикою в Міністерстві назвали: кіберзлочинців, стратегечних економічних конкурентів, питання розвитку технологій та фінансового сектору.

Еволюція світової фінансової системи значно впливає на ефективність фінансових санкцій, йдеться у звіті. Зокрема, зазначають посадовці, "супротивники і деякі союзники зменшують використання долара США і обмежують зв'язок з американською фінансовою системою в міжнародних угодах".

Також технологічні інновації, включаючи цифрові валюти, альтернативні платіжні платформи та нові шляхи приховування міжнародних трансакцій можуть зменшити ефективність санкцій, йдеться у звіті.

"Ці технології надають зловмисникам можливість переказувати гроші поза традиційною системою, що базується на доларі ... якщо не приділяти увагу цьому процесові, ці цифрові активи та платіжні системи можуть зашкодити ефективності нашій системі санкцій", - додають автори.

Серед механізмів покращення системи санкцій, автори звіту називають необхідність кращої міжнародної координації політики санкцій а також більшої уваги до ефективності та забезпечення виконання санкцій.

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