Російська компанія потрапила під санкції США через допомогу Північній Кореї

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження низки заходів щодо компаній з Росії та Китаю, які проводили незаконні перевезення задля Північної Кореї.

Міністерство оголосило про включення до переліку однієї особи і трьох компаній, включаючи російську компанію Profinet і її генерального директора.

США продовжують спонукати Північну Корею до денуклералризації і продовжують вести торговельну війну з Китаєм, повідомляє CNBC.

"Міністерство фінансів продовжуватиме втілювати існуючі санкції проти Північної Кореї і вживатиме кроки для блокування, а також включатиме до санкційного переліку компанії, порти та кораблі, які сприяють незаконним перевезенням і створюють грошові надходження для КНДР", - йдеться в заяві міністра фінансів США Стівена Мнучина.

Міністерство фінансів США звинувачує російську компанію Profinet у наданні портових послуг, включаючи постачання палива північнокорейським кораблям у щонайменше шести випадках. Міністерство заявило, що Profinet продовжила надання послуг північнокорейським кораблям "навіть після того, як її співробітники дізнались про санкції стосовно Північної Кореї".

Обмеження імпорту нафти до Північної Кореї є одним з основних пріоритетів США, однак, Китай та Росія шкодять цим діям. "Нафта – це кров зусиль Північної Кореї зі створення та фінансування ядерної зброї", - заявляла посол США до ООН Ніккі Гейлі в вересні 2017 року після затвердження ООН санкцій спрямованих на обмеження імпорту нафти.

Під санкції також підпала китайська логістична фірма Dalian Sun Moon Star, а також її філіал в Сінгапурі SINSMS, які, за повідомленнями Міністерства фінансів США, використовували підробні документи з метою перевезення алкоголю, тютюну та тютюнових виробів до Північної Кореї з порушенням санкції США та ООН.

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