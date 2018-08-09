Маккейн: Конгрес має пильно наглядати за запровадженням нових санкції проти Росії

Сенатор-республіканець Джон Маккейн привітав рішення адміністрації Трампа запровадити санкцій проти Росії через спробу вбивства Скрипалів в Британії.

"Добре, що Державний Департамент вводить нові санкції проти путінської Росії за хімічну атаку в Британії", - наголосив Маккейн у Twitter.

При цьому американський законодавець закликав Конгрес США продовжувати уважно наглядати за тим, щоб ці санкції було втілено швидко і повною мірою.

Голова комітету Палати представників із закордонних справ Ед Ройс, також привітав дії адміністрації Трампа.

"Адміністрація правильно робить, що підтримує міжнародну заборону на використання хімічної зброї", - заявив пресі конгресмен-республіканець з Каліфорнії.

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"З часу нападу, я неодноразово закликав адміністрацію серйозно ставитись до постійної загрози з боку Росії. Мені приємно, що під тиском Конгресу, адміністрація Трампа почала втілення закону і введення цих важливих санкцій", - прокоментував сенатор Боб Менендез.

А от фінансист та правозахисник Білл Браудер поставив питання про необхідність запровадження подібних санкцій з боку Великобританії.

"Уряд США ввів нові санкції проти режиму Путіна за терористичний напад з використанням хімічної зброї в Солсбері. Ключове питання: де відповідні санкції Британського уряду?", - написав Браудер у Twitter.

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