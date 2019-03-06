США cкасовують візи деяким чиновникам Мадуро та їх родичам

Віце-президент США Майк Пенс заявляє, що США скасують більше віз виданих відомим венесуельцям, щоб збільшити тиск на президента Ніколаса Мадуро, аби той відмовився від влади.

Виступаючи на заході організованому об'єднанням впливових бізнесменів Латинської Америки, Пенс повідомив, що США скасують 77 віз, які мають чиновники уряду Мадуро або їхні родичі.

Говорячи про соціалістичний режим Мадуро на Кубі, Пенс заявив: «настав час звільнити Венесуелу від Куби».

Минулого тижня США скасували 49 віз і наклали санкції. Це є частиною кампанії, щоб змусити Мадуро передати владу лідеру опозиції Хуану Гуайдо.

США та більше 50 урядів визнають Гуайдо тимчасовим президентом. Вони кажуть, що Мадуро не був законно переобраний минулого року, тому що кандидатам від опозиції не дозволялося балотуватися.

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