Трамп схвалив нові санкції проти Росії

«Адміністрація Трампа запроваджує нові санкції щодо Росії, які, як вона сподівається, змусять Москву дотримуватись договору про ядерні озброєння часів холодної війни, який вона порушила, розгорнувши заборонену крилату ракету», - зазначає видання Politico з посиланням на чільного представника адміністрації.



Як повідомляється, Міністерство торгівлі США «покарає російські компанії, які надали технології для розробки нового зброї, що заборонено в рамках Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, підписаного США і тодішнім Радянським Союзом в 1987 році».



Представник адміністрації повідомив, що рішення про санкції було прийнято після тривалого аналізу, проведеного Радою національної безпеки США при Білому домі.



Він зазначив, що мета такого рішення полягає в тому, щоб надіслати сигнал Росії, що адміністрація Трампа буде серйозно ставитися до порушення договору, а також «змінити економічні плани» уряду Путіна.

Дивіться також: Чи втратить Україна допомогу США та ЄС, якщо влада впливатиме на антикорупційні інституції?