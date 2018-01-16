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Нові санкції США щодо Росії оголосять 29 січня - посол

  • Голос Америки

Про це повідомив американський посол в Москві Джон Гантсман



Доповідь адміністрації США, що містить деталі нових санкцій проти Росії, оприлюднять 29 січня.

Про це у вівторок повідомило інформагентство Reuters з посиланням на посла США в Росії Джона Гантсмана.

Очікується, що Вашингтон запровадить нові санкції проти Росії у зв'язку з її ймовірним втручанням у президентські вибори в США в 2016 році.

Росія неодноразово відкидала звинувачення у втручанні.

У відповідь на запитання скільки людей підлягатимуть під нові каральні заходи США, посол Гантсман сказав: «Побачимо». Він додав, що, без сумніву, нові санкції вплинуть на відносини США з Росією.

Заступник міністра закордонних справ Росії назвав нові санкції спробою США вплинути на внутрішню ситуацію в Росії, зокрема, напередодні президентських виборів.

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