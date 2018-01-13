Загроза нових санкцій США чи ризик пошкодження репутації. Що лякає «друзів Путіна»?

Міністерство фінансів США завершує роботу над своїм першим офіційним списком російських «олігархів», наближених до уряду президента Володимира Путіна. В очікуванні оприлюднення доповіді із прізвищами та статками «друзів Путіна», заможні росіяни поспішають знайти способи для захисту своїх маєтків і своєї репутації.

Про це пише Салега Мосін у статті, опблікованій у виданні Bloomberg.

Деякі люди, побоюючись, що потраплять в цей американський перелік проводять «стрес-тести», щоб перевиріти, наскільки їхні інвестиції можуть постраждати. Інші багатії з Росії, пише авторка, в поспіху продають свої активи.

«Російські бізнесмени зверталися до колишніх чиновників Міністерства фінансів і Державного департаменту, з досвідом праці над санкціями, про допомогу в уникненні потрапляння у цей список», - каже екс-високопосадовець Держдепу Деніел Фрід.

Згідно з іншим джерелом Bloomberg, деякі росіяни, які намагалися влаштуватися безпосередньо, навіть відправили до Вашингтона своїх довірених осіб, щоб уникнути розголосу про лобістську діяльність.

Як гадається, цей перелік вважатиметься «чорним списком» російської еліти.

Ухвалене Палатою представників і Сенатом та неохоче підписане Трампом у серпні законодавство зобов'язує Мінфін, Держдеп та розвідувальні агентства США закінчити роботу над списком «друзів Путіна» до 29 січня. Закон передбачає покарання Кремля за ймовірне втручання у хід американських виборів у 2016 році.

Опрацювання списку стало джерелом головною болю у Мінфіні, де деякі чиновники побоюються, що цей перелік об’єднають із санкціями. Чиновники розглядають можливість засекречення деяких частин цієї доповіді, що є дозволено законом, і оприлюднення його у формі листа від заступниці міністра фінансів Сіґаль Манделкер, замість через Офіс контролю за іноземними активами, який відповідальний за оголошення санкцій. Це допоможе відмежувати доповідь від окремих списків росіян, які підлягають американським економічним санкціям. Про це заявило джерело на умові анонімності.

«Потрапляння у список присоромить людей. Це нижча сходинка у порівнянні з санкціями, оскільки активи всіх цих людей не будуть заблоковані. Але на репутацію це негативно відіб’ється не менше, як санкції. Ці люди будуть в списку тих, хто займається чимось поганим», - пояснив засновник вашингтонської компанії Ferrari & Associates Ерік Феррарі, який допоміг усунути деяких людей із санкційних списків.

У ході брифінгу в Білому домі імінстр фінансів США Сітв Мнучин повідомив, що доповідь із списком «друзів Путіна» буде оприлюднено вже в найближчому майбутньому. «Над цим ми саме зосереджуємо нашу працю».

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