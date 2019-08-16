Санкції, введені останнім часом адміністрацією Дональда Трампа проти Ірану і Венесуели, могли допомогти російським нафтовим експортерам за рахунок зростання попиту на російську нафту. Про це йдеться у матеріалі інформаційної агенції Bloomberg.

За даними агенції, російські нафтові компанії отримали додатковий дохід у розмірі не менше 905 мільйонів доларів в період з листопада минулого року по липень нинішнього року. Розрахунок базується на різниці у вартості нафти марки Urals і еталонної світової марки Brent за останні п'ять років. Зараз ці сорти нафти майже зрівнялися у ціні.

США оголосили про санкції проти Венесуели у кінці січня, а у травні ввели повне нафтове ембарго проти Ірану. У результаті цього заходу на світових ринках виник дефіцит важкої сирої нафти, аналогічної тій, яка видобувається в Росії, хоча вона, як вважається, і більш низької якості.

Додатково нещодавно президент США спеціальним указом заборонив американським компаніям вести бізнес з урядом Мадуро у Венесуелі. США вважають законним лідером країни суперника Мадуро - Хуана Гуайдо. На тлі нових заходів США спрямованих проти уряду Мадуро у п'ятницю ЗМІ повідомили, що китайська енергетична компанія CNPC відмовилась від планів цього місяця завантажити на свої кораблі майже 5 мільйонів баррелів нафти з Венесуели.

За даними Федеральної митної служби РФ, у першому півріччі поточного року загальна виручка Росії від експорту нафти склала 58,5 млрд доларів. Водночас, доходи минулого року досягали 129 мільярдів доларів, зазначає Bloomberg.

Днями впливовий сенатор-демократ Кріс Мерфі розкритикував політику адміністрації США щодо Венесуели.

"Навенсі я сказав високопосадовцю Трампа, що політика адміністрації щодо Венесуели абсолютно невірна. Всі козирі було використано надто швидко, Росію та Китай надто швидко штовхнули втрутитись у ситуацію. У відповідь я почув: "Якщо лідер Венесуели Мадуро не піде з посади до 16-го травня, це означатиме, що ви маєте рацію". Тепер вже серпень", - розповів Мерфі.

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