США запроваджують санкції проти ще 3 росіян і 5 російських компаній

Сполучені Штати запроваджують санкції проти ще п’ятьох російських компаній і трьох осіб за злочинну кібердіяльність.

В офіційному повідомленні Міністерства фінансів США йдеться: робота цих компанії і осіб, так чи інакше була спрямована на покращення кіберможливостей Росії, бо вони працювали на ФСБ.

А відтак, заявив міністр фінансів Стів Мнучин, вони ставили під загрозу безпеку Сполучених Штатів та союзників. США, також зазначив він, будуть і надалі використовувати інструмент санкцій, аби вражати будь-які компанії та осіб, які співпрацюють із ФСБ і чия робота становить небезпеку.

Це – відповідь Вашингтона на загрози, які постійно надходять із Росії – зазначив він. Санкції передбачають замороження усіх активів та усієї власності цих компаній під юрисдикцією США.

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