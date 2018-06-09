Чи фінансував Вексельберг російський "мирний план" для України? Нові детали слідства в США

Новий звіт пов’язує "вигідний контракт" колишнього юриста Дональда Трампа Майкла Коена з планами російського олігарха зняти економічні санкції з Росії. Про це пише американське видання The Vanity Fair.

Інформація про те, що незначну фігуру "мелодрами" про зв’язки Трампа з Росією – українського політика Андрія Артеменка - виклкали до журі присяжних штату Вірджинія, пройшла практично непомітною. Однак вона є важливою, адже Артеменко співпрацював з Майклом Коеном, а також Феліксом Сатером – бізнесменом російського походження, який мав зв’язки як з Трампом, так і з організованою злочинністю, наголошує видання.

Артеменко намагався особисто вручити схвалений Кремлем план для України колишньому раднику з національної безпеки Майку Флінну після інавгурації президента США.

Коен та Артеменко відкидають те, що їх зусиллями зі встановлення миру між Росією та Україною рухало щось, крім альтруїзму.

"Це – ще одна нитка. Це – ще одна людина, про яку, на моє переконання, слідчі підозрюють, що вона діє, чи діяла в якості фактичного агента російського уряду і спілкувалась з організацією Трампа на значному рівні", – вважає Патрик Коттер, колишній високопосадовець прокуратури США.

Коен та Артеменко відкидають те, що їх зусиллями зі встановлення миру між Росією та Україною рухало щось, крім альтруїзму.

"Хто не хоче допомогти досягненню миру?", - сказав Коен The New York Times. Однак, новий звіт вказує, що ці зусилля не були лише добрим самаритянством. Російський олігарх Віктор Вексельберг, який нещодавно потрапив до новин через 500 000 доларів виплати Коену, можливо, також фінансував і цей проект.

Про це обмовився колишній конгресмен Курт Велдон, повідомляє Наташа Бертранд з The Atlantic. "Він сказав (він та Артеменко) вже забезпечили фінансування просування плану від фонду Вексельберга в Нью-Йорку", - стверджує Бертранд.

План Артеменка пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії "орендувати" Крим в України на 50-100 років.

Джерело повідомило Бертранд, що Велдон говорив про фонд Columbus Nova – американський фонд Renova Group Вексельберга, про який нещодавно повідомляли, що він перерахував 500 000 до команії Коена Essential Consultants, створеної за декілька місяців перед виборами 2016 року.

Те, що Вексельберг, можливо, підтимував "мирний план" для України, ставить питання про виплату Columbus Nova Коену і про його роль у кампанії Трампа. Як сказав Коттер журналістці : "якщо ви хотіли вплинути на Трампа, ви діяли через Майкла Коена".

Згідо з інформацієюThe New York Times, план Артеменка пропонував Трампу зняти санкції проти Москви, а також забезпечував право Росії "орендувати" Крим в України на 50-100 років.

В квітні, за повідомленнями Reuters, було заморожено від 1,5 до 2 мільярдів доларів через санкції, введені проти Renova Group Вексельберга.

Дивіться також: Час-Тайм. Антикорупційного суду недостатньо для траншу МВФ - Данилюк