Спершу Росія мусить змінити поведінку - генсек НАТО відповів на заклик уряду Італії послабити санкції

Генеральний секретар НАТО привітав Джузеппе Конте з призначенням на посаду прем'єр-міністра Італії. Єнс Столтенберґ підкреслив: "Італія є цінним союзником, який відданий справі. Італія робить великий внесок до нашої спільної безпеки". Він нагадав також, що в рамках посилення південних рубежів НАТО, альянс планує розмістити спостережні дрони на італійській базі в Сицилії.

Економічні санкції є важливими, адже вони надсилають чіткий сигнал - те, що зробила Росія в Україні, має тягти за собою наслідки, і Росія має змінити поведінку перед тим, як санкції буде знято

Водночас, коментуючи заклик нового прем'єр-міністра Італії послабити економічні санкції проти Росії, Столтенберґ наголосив на своїй підтримці економічних санкцій.

"Я вважаю, що економічні санкції є важливими, адже вони надсилають чіткий сигнал - те, що зробила Росія в Україні, має тягти за собою наслідки, і Росія має змінити поведінку, перед тим, як санкції буде знято", - заявив Столтенберґ

Він нагадав, що НАТО притримується подвійної стратегії стосовно РФ, а саме, "потужне стримування і оборона, поєднана з політичним діалогом".

"Ми не прагнемо ізоляції Росії – вона є нашим сусідом, - підкреслив посадовець. - Ми нещодавно проводили Раду Росії та НАТО, де обговорювали питання України, прозорість у військовій сфері та багато інших питань".

Протягом свого першого виступу в парламенті новопризначений прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте наголосив, що його уряд намагатиметься поновити взаємодію з Росією: "ми підтримуватимемо більшу відкритість стосовно Росії".

"Росія консолідувала свою роль у міжнародній спільноті протягом останніх років у різних геополітичних кризах, - відзначив Конте. - Ми підтримуватимемо перегляд санкцій, починаючи з тих, які шкодять громадянському суспільству Росії".

Така заява італійського політика засмутила і деяких аналітиків. "Винагороджувати авантюризм – небезпечно + нерозумно". Так відреагував на заяви Конте дослідник російської організованої злочинності Марк Ґалеотті.

"Дуже депресивно, - написав Ґалеотті у Twitter. – Новий прем’єр-міністр Італії Конте закликає переглянути санкції проти "Росії, яка консолідувала свою роль у міжнародній спільноті протягом останніх років у різних геополітичних кризах" - так, через збурення, ескалацію та втручання до них. Винагороджувати авантюризм – небезпечно + нерозумно", - наголосив аналітик.

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