Колишнього французького президента Ніколя Саркозі судять через звинувачення у корупції

У Франції 23 листопада почався судовий процес над колишнім президентом Ніколя Саркозі, якого звинувачують у корупції - незаконному отриманні грошей на його виборчі кампанії та у спробах впливу на слідство.

Саркозі став першим французьким президентом в сучасній історії, який опинився на лаві обвинувачених у залі суду.

2011 року до двох років в’язниці умовно був засуджений колишній президент Жак Ширак, якого звинуватили у неналежному використанні коштів, коли він був мером Парижа. Але Ширака судили заочно з огляду на стан його здоров’я.

Ніколя Саркозі, який обіймав посаду президента 2007-2012 р., у разі визнання винним може бути покараний ув’язненням на термін до 10 років і штрафом на мільйон євро.

Звинувачення у цій справі також висунуті проти адвоката колишнього президента Тьєрі Герцоґа і проти судді Жильбера Азібера.

Одразу після початку у понеділок у засіданнях оголосили перерву, щоб розглянути скаргу адвоката судді Азібера, який доводив, що його 73-річний підзахисний не може бути в суді через особливу загрозу від потенційного зараження COVID-19 з огляду на його хронічну хворобу серця.

Суддя на процесі розпорядився провести медичне обстеження підсудного перед тим, як вирішити, чи відкладати суд. Наступне засідання призначене на 26 листопада.

В чому звинувачують Саркозі?

Французька прокуратура стверджує, що Саркозі пропонував судді Жильберу Азіберу вигідну посаду в Монако за надання інформації про розслідування звинувачень стосовно незаконних пожертв від покійної спадкоємиці компанії Лореаль Ліліан Беттенкур на його президентську виборчу кампанію 2007 року.

Саркозі та його правоцентристська Партія республіканців стверджують, що звинувачення політично вмотивовані.

Французькі слідчі від 2013 року підслуховували розмови Ніколя Саркозі з його адвокатом Тьєрі Герцоґом, розслідуючи звинувачення, що гроші на виборчу кампанію Саркозі надходили з Лівії.

Прокуратура каже, що Саркозі і Герцоґ кілька разів обговорювали спілкування з суддею Азібером, який знав про розслідування звинувачень стосовно Беттенкур.

Французькі ЗМІ писали, що у тих записах чутно слова Саркозі: «Я дам йому підвищення. Я йому посприяю», але сам Саркозі наголошував, що суддя не отримував підвищень.

Герцог і Азібер відкидають звинувачення в корупції та розкритті службових таємниць.

У березні наступного року Саркозі має постати перед судом в окремій справі, що стосується звинувачень про порушення правил фінансування його невдалої президентської виборчої кампанії 2012 року.

Далі триває розслідування підозр, що покійний лівійський лідер Муаммар Каддафі дав на виборчу кампанію Саркозі 2007 року мільйони євро готівкою, яка буцімто була завезена у Париж у валізах.

Саркозі відкидає ті звинувачення, а головний свідок слідства, французько-ліванський підприємець цього місяця відмовився від своїх свідчень.

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