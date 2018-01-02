СБУ присоромили західні журналісти за незграбний переклад

Чи не хоче хтось більш зрозуміло перекласти український оригінал повідомлення СБУ

Англійський переклад офіційного повідомлення на сайті Служби безпеки України рясніє незрозумілостями. На це вказує журналіст інформаційної агенції The Associated Press Рафаель Саттер (Raphael Satter).

"Напередодні Нового року, Служба безпеки України заявила, що зірвала масштабний кібернапад з Росії. Нажаль, я нічого не можу розібрати у їх намішаному повідомленні", - заявив Саттер, доклавши до твіта лінк на переклад англійською заяви СБУ про те, що в українській спецслужбі "попередили систематичні спроби ураження інформаційних систем низки державних установ та відомств".

Репортер також поскаржився, що англійський текст "повний викривлень через машинний переклад".

"Чи не хоче хтось більш зрозуміло перекласти український оригінал повідомлення СБУ?", - відзначив журналіст.

Якість англійського перекладу на сайті СБУ не задовольнила і журналіста Sky News Александера Мартіна.

Оригінальне повідомлення СБУ українською пізніше переклали в англомовному виданні Kyiv Post.

Навесні 2017-го року міністр юстиції Павло Петренко заявив, як повідомляє "Укрінформ", що "з 2019 року знання англійської мови буде однією з умов для номінування на державну службу. Ті, хто бажає стати державним службовцем, крім української мови повинні знати англійську мову на базовому рівні".

За інформацією "Укрінформ", в Україні знання англійської мови знаходиться на рівні 7%, у той час як в країнах ЄС - на рівні 50%, в скандинавських країнах - на рівні майже 80%.

Дивіться також: 2018 рік обіцяє бути неймовірно цікавим у сфері побутової техніки – експерти