"Гра триває" - конгресмени на зрадили традиції щорічного бейсболу, не дивлячись на стрілянину напередодні

Конгресмени провели щорічну бейсбольну гру, але цього разу столітня традиція була затьмарена через збройний напад вчинений на команду з бейсболу конгресменів-республіканців під час тренування 13 червня. Під час стрілянини було тяжко поранено конгресмена Стіва Скаліса, який все ще перебуває в критичному стані після кількох операцій.

Перед початком гри члени команд з бейсболу Конгресу від Республіканської та Демократичної партій зібрались на спільну молитву на стадіоні в Національному парку.

Більше 24,000 глядачів зустріли перший удар у грі оваціями. Честь зробити перший удар випала спеціальному агенту Дейвиду Бейлі – поліцейському, якого було поранено під час стрілянини.

Після завершення гри конгресмен-демократ Майк Дойл, чия команда перемогла, прийняв кубок і передав його республіканцям, щоб він стояв в офісі республіканця Скаліса, але відзначив: «наступного року ми такими ґречними не будемо».

«Сьогоднішня гра показує світові, що нас не залякають погрози, насильство та напади на нашу демократію», - привітав гру президент Трамп. «Гра триває», - додав він.

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