Конгресмен Скаліс перебуває в лікарні в серйозному стані після кількох операцій

Президент Дональд Трамп заявив, що конгресмен Стів Скаліс у серйозному стані здоров’я. Він був поранений у середу під час атаки на групу республіканських законодавців, які готувалися до запланованого на четвер бейсбольного матчу. Атака сталася в Александрії біля Вашингтона.

«Він великий борець і видужає, я надіюсь», сказав президент Трамп у четвер у Білому домі після повернення з відвідин Скаліса у вашингтонській лікарні.

Стан Скаліса критичний після операції.

Скаліс займає посаду організатора республіканської більшості в Палаті представників. Він був поранений, коли нападник відкрив вогонь з рушниці і револьвера по групі законодавців, які готувалися до річного матчу проти групи демократичних законодавців. Зібрані з матчу кошти призначаються на благодійні цілі.

Нападником виявився 66-річний Джеймс Гочкінсон з Белвілла, що у штаті Іллінойс. Він загинув у перестрілці з поліцією Капітолію.

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