Скандал під грифом "цілком таємно" в справі катастрофи МН 17 - Observer

"Декого засмутила моя рекомендація, щоб третя сторона провела нове слідство Смоленської авіакатастрофи 2010 року, в якій загинуло 99 осіб", - пише аналітик Джон Шиндлер в колонці для Observer.

Однак, останні повідомлення про роль Кремля в збитті малайзійського літака МН17 в небі над Україною засвідчили, на думку аналітика, що припущення про те, що путінський режим міг збити авіалайнер незважаючи на життя цивільних, не є дуже нереалістичними.

Аналітик так описує катастрофу в якій загинули 299 пасажирів: "більшість з них померло жахливою смертю, коли в носовому відсіку літака вибухнула ракета. Від вибуху одразу загинули пілоти і літак швидко розпався на шматки, які з висоти шести миль впали на землю. Уламки літака та рештки тіл були розкидані на 20 квадратних миль на Донбасі на сході України".

Цього тижня міжнародна Спільна слідча група оприлюднила висновки свого розслідування, де вказується, що зенітно-ракетна установка "Бук", яку використали для збиття пасажирського літака, перебуває у власності Російської Федерації і приписана до 53-ї бригади військ протиповітряної оборони Росії, базованій неподалік Курська.

"Її доставили на суверенну територію України з Росії; постріл провели з території, підконтрольній Росії та керованим Росією силам на сході України, потім її повернули на територію Росії", - наголосили у відповідній заяві Державного департаменту.

Хоча ведуться дебати про те, чи було збиття навмисним, або це була жахлива випадковість – той факт, що відповідальною стороною є російські військові не викликає сумнівів у тих, хто засновує свої судження на реальності, наголошує дослідник.

На основі аналізу відкритих даних, Міжнародна група слідчих Bellingcat повідомила, що їм вдалося ідентифікувати ще одного російського військового, ймовірно, причетного до збиття малайзійського літака в 2014 році.

Йдеться про чоловіка, який під іменами "Оріон" та "Андрей Иванович" фігурує на записах перехоплених телефонних розмов, опублікованих міжнародною Спільною слідчою групою з розслідування катастрофи (JIT), яку очолює прокуратура Нідерландів, та в документах сепаратистів угруповання "ЛНР". За даними Bellingcat, це Олег Володимирович Іванников, 1967 року народження.

Водночас, інформація про роль ГРУ в збитті МН17 була відома майже одразу після того, як українська розвідка оприлюднила перехоплені комунікації (SIGINT). Більше того, журналісти-розслідувачі в Німеччині через кілька місяців після катастрофи пов’язали 53-тю бригаду з катастрофою.

Це ставить питання для американської розвідки, вказує аналітик, адже їм було відомо про перехоплені сигнали. Хоча адміністрація Обами уповноважила розкрити частину інформації, пов’язану з сенсорами, що відслідковували шлях ракети, слідами шрапнелі на уламках літака та аналізом голосових повідомлень, вони мали набагато більше інформації, вказує дослідник.

Американський аналітик Моллі Маккью також закликала у Twitter оприлюднити дані SIGINT, щоб допомогти союзникам США.

Шиндлер, на основі інформації отриманої від трьох посадовців розвідувальних служб США, зазначає, що Вашингтон мав інформацію, включаючи SIGINT, яка беззаперечно свідчила, що російські військові і, зокрема, 53-тя бригада, збила літак.

Через пару днів після катастрофи Білий дім було поінформовано про всі її деталі. Водночас, адміністрація Обами обрала бездіяльність, дозволивши Кремлю поширювати неправдиві повідомлення, заявляє Шиндлер.

На думку дослідника, це свідчить про небажання Обами протистояти режиму Путіна на той час, що дозволило Путіну стати більш зухвалим в дезінформації та пропаганді.

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