"Ми не можемо дозволити Путіну виграти його війну", - Олаф Шольц у Давосі

"Треба, щоб Путін не виграв цю війну. І я переконаний, що він її не виграє, - про це канцлер Німеччини Олаф Шольф під час Світового економічного форуму у швейцарському Давосі. - Він уже зазнав поразки в усіх його стратегічних завданнях. Сьогодні захоплення Росією усієї України виглядає ще віддаленішим, ніж на початку війни, завдяки вражаючим оборонним силлям української армії і населення".

Крім того, німецький лідер підкреслив, що зараз питання у тому, коли Путін чітко усвідомить, що "продиктованого миру не буде". "Україна на це не погодиться. І ми також не погодимося".

Шольц також порівняв російську війну в Україні, яку Москва називає "спецоперацією", із жахами Другої світової, підкресливши, що протистояння російському імперіалізму - важливе не лише для майбутнього України, а й для всієї міжнародної спільноти. "Обіцянка "ніколи знову" - на кону", - сказав Шольц.

Раніше Голос Америки повідомляв, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс назвала небезпечними спроби "втихомирити" російську агресію: "На неї необхідно відповідати силою. Ми повинні бути непохитними у забезпеченні перемоги України військовою допомогою та санкціями".

Про необхідність поступок з боку Києва, щоб дозволити Володимиру Путіну "зберегти обличчя" під час укладання можливої мирної угоди з Україною, заявляли, зокрема, президент Франції Еммануель Макрон та колишній держсекретар США Генрі Кісінджер.

В Офісі президента України виключили можливість згоди Києва на припинення вогню у війні з Росією, допоки російська армія не залишить зайняті нею українські території.

При цьому, пише Радіо Свобода, Володимир Зеленський сказав, що, як і раніше, готовий зустрічатися з Путіним, але без попередніх умов та ультиматумів і лише особисто. Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що така зустріч можлива лише для підписання документів, а не для обговорення будь-яких питань по суті.

У статті використано матеріали Reuters, Радіо Свобода, NYT