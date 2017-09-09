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У США син депутата Держдуми визнав себе винним у хакерському злочині

Роман Селезньов

Роман Селезньов був заарештований на Мальдівах і екстрадований до США, де постав перед судом



Громадянин Росії Роман Селезньов в США зізнався у скоєнні кіберзлочинів.

33-річного Селезньова, сина депутата Державної Думи Валерія Селезньова, звинувачують в розкраданні інформації про кредитні картки та інших особистих даних, а також проведенні незаконних операцій з переведення в готівку викрадених коштів. Ці операції дозволили йому отримати в цілому 50 млн доларів.

Селезньов визнав себе винним за двома пунктами звинувачення: співучасті у вимаганні та змові з метою здійснення банківського шахрайства. Звинувачення на адресу Селезньова були висунуті в двох федеральних судах - в штатах Невада і Джорджія, де проживають потерпілі.

У квітні Селезньов був засуджений до 27 років позбавлення волі судом у Вашингтоні - за його роль в розкраданні даних про кредитні картки. Він був заарештований на Мальдівах і екстрадований до США. Влада Росії критикували цей арешт, називаючи його «незаконним викраденням».

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