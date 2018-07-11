"Німеччина – бранка Москви". Трамп зробив різку заяву в день саміту НАТО і отримав примирливу відповідь союзників

Дональд Трамп виступив з різкою критикою позиції Німеччини на зустрічі лідерів країн НАТО, що відбулась в середу в резиденції посла США до Бельгії перед початком офіційної програми саміту.

Ми маємо захищатись від Росії, а Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії щорічно

Звертаючись до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа, Трамп розкритикував Німеччину за підтримку проекту російського газового проекту «Північний потік 2», а також за те, що Німеччина повільно рухається в напрямку виконання цілей витрат на НАТО.

"Ми маємо захищатись від Росії, а Німеччина сплачує мільярди і мільярди доларів Росії щорічно", - сказав Трамп.

Такий коментар перевищує залежність Німеччини від Росії в енергетичній сфері, зауважує CNN.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відповіла на ремарки Трампа: "Поза сумнівом, у нас є багато питань з Росією, - повідомила вона репортерам, - з іншого боку потрібно продовжувати спілкування між країнами, альянсами та опонентами".

"Ми захищаємо Німеччину, ми захищаємо Францію, ми захищаємо решту країн. А потім ряд країн укладають угоди з трубопроводів з Німеччиною, в рамках якої, вони сплачують мільярди доларів Росії ... вважаю, що це дуже невідповідно", - сказав Трамп протягом офіційного сніданку з лідерами країн-членів НАТО.

"Якщо на це поглянути, то Німеччина – бранка Росії. Вони позбулись вугільних станцій, вони позбулись атомних станцій, вони так багато нафти і газу отримують з Росії. Вважаю, що НАТО має на це поглянути", - додав Трамп.

Коментуючи висловлювання Трампа, Столтенберґ наголосив журналістам на тому, що Трамп «висловився дуже прямо», але країни-члени НАТО згідні з тим, що витрати на оборону мають зростати. Він також відзначив, що минулого року відбулось найбільше зростання за ціле покоління.

Німеччина – багата країна, вони говорять про невелике збільшення до 2030 року. Справді, вони можуть збільшити негайно, від завтрашнього дня і не мати проблем

"Незважаючи на розбіжності, я очікую, що ми згідні з основоположним положенням про те, що разом ми сильніше, ніж поодинці", - наголосив генсек НАТО.

Трамп також закликав союзників негайно підвищити витрати на оборону.

"Вони мають збільшити видатки негайно. Німеччина – багата країна, вони говорять про невелике збільшення до 2030 року. Справді, вони можуть збільшити негайно, від завтрашнього дня і не мати проблем", - додав Трамп.

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