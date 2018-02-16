Сенатори відкинули чотири законопроекти, в тому числі імміграційний план Трампа

Сенат США відхилив усі пропозиції, чотири пропозиції щодо імміграції після тижня дебатів, присвячених проблемі юридичного статусу молодих іммігрантів, які з 5 березня можуть опинитися під загрозою депортації.

Схвалення Сенату не отримали дві двопартійні пропозиції, що надають молодим іммігрантам шлях до громадянства і передбачають посилення охорони кордонів, проект масштабної імміграційної реформи президента Дональда Трампа і план боротьби з містами, які не співпрацюють з федеральними імміграційними органами.

Найменше голосів набрав план Трампа – всього 39 із 100.

«Я розчарований тим, що нам сьогодні не вдалося знайти рішення, але це не означає, що наша робота закінчена», – написав у «Твіттері» республіканець Корі Ґарднер.

«Я дуже стурбований долею "мрійників" по всій країні, яких тепер чекає невизначене майбутнє», – написав у «Твіттері» демократ Кріс Кунс, використовуючи термін, який іноді вживають стосовно іммігрантів, нелегально ввезених в країну батьками.

Раніше майже 800 000 «мрійників» були захищені від депортації в рамках Програми відстрочених дій для дітей-іммігрантів (DACA), яка дозволяла їм працювати і вчитися в США.

Торік Трамп скасував цю програму – її дія закінчиться 5 березня.

Голосування в Сенаті пройшло після словесної баталії між Білим домом і групою законодавців від обох партій, які підтримували компромісний план, що, як вважалося, мав найбільші шанси бути прийнятим.

У заяві Білого дому стверджувалося, що цей план «лише породить потік нових нелегальних іммігрантів» і буде «підривати безпеку американських сімей», «послаблюючи охорону кордонів і підриваючи існуючі імміграційні закони».

Законопроект, поданий за підтримки 16 сенаторів від обох партій, передбачав шлях до громадянства для «мрійників», збільшення фінансування прикордонної охорони на 25 мільярдів доларів і зосередження зусиль імміграційних органів на злочинцях, загрозах для національної безпеки і тих, хто незаконно в’їде в країну, починаючи з липня.

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