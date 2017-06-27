Сенат відклав голосування щодо реформи охорони здоров’я

Президент Трамп як і раніше наполягає на скасуванні Obamacare

Президент Трамп у вівторок запросив всіх сенаторів-республіканців на закриту зустріч у Білому домі. На порядку денному – нова реформа системи медичного страхування, яка, за задумом республіканців, повинна змінити Obamacare.

За кілька годин до початку зустрічі лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл заявив своїм колегам, що відкладе винесення законопроекту на голосування до закінчення канікул, які розпочнуться 4 липня.

Республіканці побоюються, що в нинішньому вигляді законопроект не зможе набрати достатньої кількості голосів навіть для того, щоб винести цей документ на обговорення всім складом Верхньої палати. В даний час п’ять сенаторів-республіканців уже заявили, що не мають наміру підтримувати нову реформу, якщо в проект не будуть внесені зміни.

Як заявив Мітч Макконнел, сенатори використають близькі канікули, щоб продовжити роботу над законопроектом.

За підрахунками Бюджетного офісу Конгресу, в разі прийняття закону в його теперішньому вигляді, вже до 2026 року медичну страховку втратить не менше 22 мільйонів американців.

Дивіться також: Революційний винахід американських науковців допомагає очищувати водні ресурси від нафти