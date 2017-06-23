Конгресмени США пропонують нові заходи для протистояння загрозам з боку Росії, включно з додатковою допомогою Україні

Комітет Палати представників з питань збройних сил підготував щорічний законопроект про виділення асигнувань у галузі оборони



Комітет Палати представників з питань збройних сил у щорічному законопроекті про оборонний бюджет вніс низку пропозицій щодо протистояння загрозам з боку Росії, порекомендувавши, серед іншого, взяти кошти з національного військового фонду для зміцнення оборони проти Росії.

Про це повідомляє видання The Hill.



Як розповів у четвер журналістам конгресмен-республіканець від штату Техас Мак Торнберрі, у версії Палати представників Закон про повноваження в галузі національної оборони передбачає переливання коштів з фонду закордонних надзвичайних операцій в базовий бюджет з метою використання в рамках «європейської ініціативи політики стримування».



Фонд закордонних надзвичайних операцій дозволяє законодавцям вливати кошти в бюджет, не перевищуючи обмеження, встановлені законом про бюджет від 2011 року.



Європейська ініціатива політики стримування розроблена з метою надання допомоги збройним силам європейських союзників, стурбованих агресією Росії.



Законопроект також включатиме положення про обов'язкове надання комітету звіту про те, що саме потрібно для утримання постійної присутності у Східній Європі.



«Однак ротація сил має свої мінуси, і я не впевнений, що будь-хто з нас готовий робити висновки про це», - сказав він, додавши, що в законопроекті також буде кілька елементів, покликаних «ще більше посилити нашу відданість НАТО і Україні».



На даний момент в регіоні вже розміщена одна бригада армії США, але на умовах постійної ротації. Прихильники розміщення постійного контингенту вважають, що це буде більш ефективним стримуючим фактором.



Законопроект також передбачає виділення мільйонів доларів на ініціативу, покликану допомогти Україні з проведенням навчань та постачанням спорядження українським військовим.

«Законопроект, як і раніше, включає військову допомогу Україні і закликає адміністрацію (президента Трампа – ГА) надати їй летальну допомогу, щоб Україна змогла захистити себе перед лицем агресії зі сходу», - сказав Торнберрі.



Відносини між Вашингтоном і Москвою залишаються напруженими з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим і почала підтримувати сепаратистів на сході України.

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У четвер, Державний департамент засудив підтримуваних Росією сепаратистів на сході України «за насильство і залякування», скеровані проти цивільних членів моніторингової місії ОБСЄ в цьому регіоні.

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