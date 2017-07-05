Військові бюджети членів НАТО у Європі та Росії співставили: результат вас здивує

"Радіо Свобода" представила графічне порівняння військових бюджетів європейських країн-членів НАТО та Росії. Із графіки зрозуміло, що 69- мільярдний військовий бюджет РФ, значно поступається сукупним витратам на оборону самих лише європейських членів альянсу.

Наприклад, військовий бюджет Німеччини - 41 мільядр доларів; Франції - 55; Великої Британії - 48 мільярдів.

Прикметно, що військовий бюджет Росії 2016 збільшено на майже 6 відсотків у порівнянні з попереднім роком.

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