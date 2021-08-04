У Сенаті США закликали Вашингтон допомогти Києву із розслідуванням смерті білоруса Шишова

США мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter заявив американський сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Мерфі також додав, що лідер Білорусі Лукашенко "повинен заплатити за дії проти його критиків, зокрема на території інших країн".

Напередодні голову організації "Білоруський дім в Україні" знайшли повішеним. Як повідомляється, правоохоронці називають основними версіями самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Як повідомляв “Голос Америки”, США закликали українську владу ретельно розслідувати вбивство активіста. Смерть білоруського активіста Віталія Шишова сталася на тлі «неприйнятної розправи» над з громадянським суспільством з боку білоруського режиму, йдеться в заяві Посольства США в Україні, розміщеній в соцмережах.

Як повідомляє "Українська правда", 23-го липня Служба безпеки України заборонила в'їзд до України громадянину Білорусі Родіону Батуліну. Батулін значиться одною із уповноважених осіб "Білоруського дому в Україні", керівником низки білорських організацій в Україні.

Як заявив УП речник СБУ, "Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями”, - додав речник СБУ.

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