Сенатор закликав Трампа не закривати очі на агресію РФ проти України

Путін продовжує дестабілізуючі дії в Європі. Такий висновок зробив голова комітету Сенату США з міжнародних відносин сенатор Боб Коркер за результатами свого візиту в складі делегації законодавців США до Швеції, Данії, Латвії та Фінляндії на початку липня.

«Дестабілізуюча поведінка Росії продовжує мати значний вплив», - зауважив сенатор.

В своїй заяві, Коркер закликав Трампа під час зустрічі з Путіним «не закривати очі» на агресію путінського режиму, зокрема, проти України.

«Готуючись до саміту в Гельсінкі, важливо, щоб США не закривали очі на довгу історію агресії путінського режиму, включаючи порушення територіальної цілісності України, втручання до виборів та теперішні дії в Сирії. Перед обличчям таких загроз, ми маємо діяти спільно з нашими союзниками у НАТО і зміцнювати наше трансатлантичне партнерство», - наголосив Коркер.

Коркер також засвідчив свою позицію стосовно невизнання незаконної анексії Криму.

«Визнання Криму частиною Росії зашкодить міжнародному порядку, заснованому на правилах, який було створено за лідерства США і який підтримав розвиток демократії у світі і посилив безпеку наших громадян», - написав сенатор у Twitter.

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