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Американські сенатори закликають США і Європу разом протистояти Росії і Китаю

Сенатор Джеймс Ріш

Росія і Китай залишаються головними загрозами для НАТО і трансатлантичних відносин, вважають законодавці США

Голова Комітету з міжнародних відносин Сенату США сенатор від Республіканської партії Джеймс Ріш (James Risch), виступаючи у вівторок, 22-го вересня, в рамках онлайн-форуму вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA) щодо майбутнього трансатлантичних відносин, зазначив, що Північноатлантичний альянс є «найбільшим військово-політичний союзом в історії». Його члени залишаються «прихильні загальним цінностям щодо захисту демократії, індивідуальної свободи і верховенства закону», і це особливо важливо сьогодні, коли в світі спостерігається зростання «авторитарних ідеологій і імперських тенденцій», підкреслив сенатор.

Також у вівторок у своєму виступі перед Генеральною Асамблеєю ООН президент США Дональд Трамп поклав на Китай відповідальність за пандемію коронавірусу та закликав міжнародну спільноту притягнути Пекін до відповідальності.

«Я рішучий прихильник НАТО», - сказав сенатор Ріш, підкресливши, що Сполучені Штати і Європа повинні співпрацювати у протидії загрозам, що походить з боку Росії і Китаю.

«У трансатлантичних відносинах ніколи не буває нестачі в питаннях, які необхідно вирішувати, чи йдеться про Білорусь, Україну, "Північний потік-2 "або згубний вплив на наші суспільства і вибори. Здається, що завжди існують загрози, які ставить перед нами Росія », - зазначив сенатор Ріш.

Однак, перед альянсом ставить нові загрози і націлений на розширення свого впливу Китай, додав він: «Обидві сторони Атлантики визнають, що Китай є світовою державою, а не країною, що розвивається. Саме Китай стане найбільшою загрозою для трансатлантичного альянсу. Китай - наш економічний конкурент, але це змагання має бути законним. Ми повинні більше вимагати дотримання Китаєм принципів верховенства закону і міжнародних норм».

Для протидії зростанню політичного і економічного впливу Пекіна, яке не грунтується на прозорих і демократичних принципах, США і Європа повинні об'єднати свої зусилля, ще раз підкреслив сенатор від Республіканської партії.

Сенатор-демократ Корі Букер (Cory Booker), член Комітету з міжнародних відносин Сенату США, підкреслив, що трансатлантичне партнерство, і особливо НАТО, є наріжним каменем національної безпеки США і Європи.

«Ми ставали на сторону один одного не лише із загального почуття обов'язку, а й виходячи із загальних цінностей, мети і розуміння нашої спільної долі. Члени НАТО солідарно підтримали Сполучені Штати після атак 11 вересня, задіявши Статтю 5 і взявши на себе зобов'язання нашої колективної оборони», - зазначив він під час свого звернення в рамках форуму.

Сенатор Букер нагадав про присутність американський військових в Польщі, «де НАТО і американські війська працюють пліч-о-пліч один з одним, об'єднані спільною рішучістю протистояти російській агресії», а також про низку спільних союзницьких місій, в тому числі в Афганістані і в Сомалі.

Головними загрозами для союзників Північноатлантичного альянсу сенатор-демократ також вважає Росію і Китай.

Росія продовжує поширювати дезінформацію і використовувати інші тактики «гібридної війни» для дестабілізації західних суспільств, каже сенатор Букер: «Вони прагнуть послабити наші інститути, намагаються посіяти хаос з тим, щоб змусити нас засумніватися в істині, зруйнувати наш демократичний шлях розвитку і використовувати наші слабкості для своєї вигоди».

«Втручання Росії у вибори 2016 року в США не стало кінцем. Воно стало продовженням її стратегії щодо ведення кібервійни з метою посіяти розбрат і нестабільність. Згідно з останніми повідомленнями, російські військові активно атакували щонайменше 200 різних груп і організацій США, залучених до виборів 2020 року. І немає жодних підстав вважати, що вони на цьому зупиняться. Їх зусилля спрямовані не лише на дестабілізацію своїх сусідів, але і на ослаблення і підрив демократії в усьому світі».

Китай же продовжує посилювати свій вплив у світі за допомогою «недобросовісних практик», які, серед іншого, порушують основні правила міжнародної торгівлі і підривають принципи вільного ринку, додає сенатор.

«По-різному і у різному масштабі, і Росія, і Китай затято працюють над вдосконаленням і розвитком як невійськових, так і військових інструментів для здійснення контролю і впливу, включно з використанням глобальної дезінформації, штучного інтелекту, квантових обчислень і інших нових технологій. Їх дії вимагають відповіді з боку самого сильного альянсу в міжнародному співтоваристві - трансатлантичного партнерства », - робить висновок сенатор-демократ.

Однак, за нинішньої адміністрації, США не лише не є лідером альянсу, а й послаблюють його, вважає він: «Ми знаємо, що і Пекін, і Москва радіють що знижується лідерства Америки, сподіваючись, що ми продовжимо йти шляхом, по якому нинішня адміністрація слідувала останні три з половиною роки».

«Наша колективна здатність протистояти Росії і китайському впливу буде залежати від рішень, які США приймуть, щоб більш конструктивно і ретельно співпрацювати з нашими союзниками», - додає сенатор-демократ.

Президент США Дональд Трамп неодноразово наголошував, що у стосунках із Альянсом він, серед іншого, виступає за збільшення країнами-членами власних витрат на оборону. Трамп наголошував, що його акцент на цьому питанні призвів до збільшення видатків на оборону з боку країн-членів НАТО.

Такі кроки адміністрації Трампа, як виведення частини військових США із Німеччини, подаються його критиками, як послаблення НАТО. При цьому США збільшують свою військову присутність у Польщі.

"Німеччина платить Росії мільярди доларів на рік за енергію, і ми маємо захищати Німеччину від Росії. Що це таке? Також, Німеччина не виконує своє забов'язання витрачати 2% на оборону щодо НАТО. Через це ми виводимо деякі війська із Німеччини!", - заявляв Трамп на своїй сторінці у Twitter у липні.

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