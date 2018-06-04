ОБСЄ закликала Росію переглянути справу Сенцова і негайно його звільнити – заява

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір закликав Росію звільнити українського режисера і письменника Олега Сенцова, якого утримують у російській в’язниці за полярним колом.

Про це йдеться у заяві Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

«Я закликаю російську владу переглянути справу Сенцова і негайно його звільнити. Його тривале затримання є невиправданим і створює сильний охолоджувальний ефект для тих, хто живе в Криму, які мають право вільно висловлювати свої погляди та думки. Його голос не слід було стишувати, хай як критично він звучав», – наводить Дезір свої слова у листі до очільника російського МЗС Сергія Лаврова, який організація направила минулого тижня.

За даними ОБСЄ, у своєму листі до Лаврова Дезір також висловлює занепокоєння станом здоров’я Олега Сенцова після оголошення ним голодування та звертає увагу на повідомлення, що вказують на низку порушень під час судового розгляду справи, а також заяви Сенцова про застосовані щодо нього тортури, включаючи побиття, задушення та погрози сексуального насильства.

Українець Олег Сенцов оголосив 14 травня безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

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