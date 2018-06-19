У Держдепі з’ясували політику США щодо Криму

У Державному департаменті наголосили на незмінності основних принципів політики Сполучених Штатів стосовно Криму.

«Наша політика щодо Криму залишається незмінною. Ми підтримуємо територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, і наша політика щодо Криму залишається незмінною. Наші санкції – наші кримські санкції залишаться в силі, поки Росія не припинить окупацію і не поверне Крим Україні», – відповів представник Державного департаменту на запитання журналістки видання Foreign Policy Еймі Макіннон щодо нібито заяви президента Трампа на саміті «Великої сімки», що Крим є російським.

15 червня видання BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах поівдомило, що президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Великої сімки» на саміті в Канаді, що Крим є російським, бо всі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

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