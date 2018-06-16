Заява Трампа про Крим: жарт чи зміна курсу США?

Як повідомило видання BuzzFeed News із посиланням на два джерела у дипломатичних колах, президент США Дональд Трамп заявив лідерам «Великої сімки», що Крим є російським, бо усі, хто живе на півострові, розмовляють російською мовою.

За даними видання, заява Трампа пролунала під час вечері з лідерами G7 в рамках саміту в Канаді. Також на цій зустрічі Трамп немовби висловив жаль, що Росію було виключено з G7, як тоді називався цей неформальний форум промислово розвинених держав Заходу. Це повідомлення щодо Криму, через анексію якого Росію і було виключено з «Великої сімки», викликало сплеск коментарів як на Заході, так і в Росії, але Білий дім не надав коментарів із приводу цього питання. У Києві ж вважають, що слова Трампа вирвали з контексту.

Якщо вірити повідомленню BuzzFeed, видання з небездоганною репутацією, президент США Дональд Трамп ставить під сумнів невизнання країнами Заходу російської анексії Криму і виправдовує цю анексію, фактично використовуючи російське пояснення, буцімто Крим має належати Росії, бо більшість населення там говорить російською мовою. Видання нагадує, що Росію було виключено з G7 після незаконної анексії Криму, яку президент Росії Володимир Путін обґрунтовував необхідністю захищати російських громадян та російськомовних.

Під час вечері Трамп також цікавився, чому лідери стали на бік України, і сказав очільникам держав, що Україна, за його словами, «одна з найбільш корумпованих держав світу», зазначає джерело, що його цитує BuzzFeed.

Видання наголошує, що залишається не зрозуміло, чи були коментарі Трампа сказані жартома, чи вони сигналізують радикальний відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США. Білий дім не відгукнувся на прохання від різних американських видань прокоментувати це повідомлення, а речниця Білого дому на брифінгу сказала, що не може коментувати повідомлень про слова з приватної розмови лідерів, на якій вона не була присутня.

Раніше Дональд Трамп звинувачував свого попередника Барака Обаму у тому, що це він дозволила Росії анексувати Крим. Чи не був Обама «надто м’яким», запитував Трамп у Twitter у 2017 році.

Днями в заголовки газет потрапили ще одні слова Трампа про Росію: він говорив, що Росію даремно виключили з клубу розвинених держав, бо якби президент Володимир Путін сидів поруч під час вечері, Трамп би міг його просто попросити забратися з України та Сирії. Про це Трамп сказав в інтерв’ю телеканалові Fox News.

«Я не за Росію, я – за Сполучені Штати. Але, наприклад, якби вчора ввечері у Канаді під час вечері коло мене сидів Володимир Путін, а не хтось інший, я б йому сказав: «Зроби мені послугу: заберися з Сирії, заберися з України, ти там не маєш бути. Ну, давай». Я думаю, що в нас могли б бути гарні стосунки. І мені було б легше з ним поговорити, ніж у випадку, коли я маю дзвонити там комусь і говорити по телефону», – сказав Трамп в інтерв’ю Fox News.

Заяву Трампа щодо діалогу з Путіним видання New Yorker розцінило як сигнал того, що після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином Дональд Трамп наполягатиме на своїй давній ідеї – зустрітися особисто з президентом Росії Володимиром Путіним.

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За словами представника адміністрації, з яким говорило видання, переговори з Кремлем щодо цього тривають уже багато тижнів. «Його не зупинити. Він хоче цього. Він хоче зустрітися з Путіним, тому він зустрінеться з Путіним», – заявив представник Білого дому.

Давній критик Трампа сенатор-республіканець Джон Маккейн нагадав у твіті: «Володимир Путін зробив Росію не достойною членства в G8 своїм вторгненням в Україну та анексією Криму. Він нічого не зробив потім, що могло б змінити цей очевидний факт».

Оглядачі в американських медіа також критично поставилися до заяв президента Трампа. Кореспондент телекомпанії CNBC Джон Гарвуд написав у твіті, що «у своєму інтерв’ю Трамп виправдав анексію Криму Путіним, яку засудила міжнародна спільнота і за що Росію було виключено з G-8, на підставі того, що Путін «не поважав» Обаму».

Натомість російська телекомпанія RT написала, що «президент Дональд Трамп, здається, продемонстрував своє фірмове розуміння нюансів зовнішньої політики, коли він, як повідомляється, сказав лідерам G7, що «Крим є російським, тому що всі, хто там живе, говорять по-російськи». Якщо це правда, додає RT, заява Трампа, найімовірніше, викличе вереск серед прихильників «раша-ґейту».

Інші американські оглядачі кажуть, що на слова Трампа варто звернути увагу, бо після скандальної зустріч у Канаді з «Великою сімкою» та «успішного», на думку Білого дому, саміту з північнокорейським диктатором заяви президента США можуть означати, що він хоче змінити курс США і спрямувати його проти союзу з демократичними державами.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловив думку, що слова президента США про Крим вирвали з контексту. «Я дуже добре пам’ятаю, що Трамп говорив під час зустрічей. Так, у нього є свій лексикон, своя логіка, але він ніколи не говорив, що Крим – російський. І, наскільки мені відомо, він не говорив цього і на останніх переговорах з французьким президентом, і з канцлером Німеччини – там як раз обговорювалося питання Криму, політичних в’язнів і Донбас», – сказав Клімкін у коментарі виданню LB.ua.

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