Міністр юстиції США очікує гострих запитань щодо Росії на слуханнях у Сенаті

Міністр юстиції США Джефф Сешнс у вівторок даватиме свідчення на відкритих слуханнях в Сенаті, де його очікують запитання про контакти з російським послом та про його роль в усуненні з посади директора Федерального бюро розслідувань США.

Слухання у Сенатському комітеті з питань розвідки - це черговий крок у низці розслідувань звинувачень про намагання Росії втручатися у президентські вибори в США минулого року.

Сешнс у березні самоусунувся від рослідування ФБР після того, як був змушений визнати, що двічі розмовляв з російським послом Сергієм Кисляком у період кількох місяців перед голосуванням.

На слуханнях під час його затвердження на посаді у січні Сешнс сказав, що у ході кампанії не мав жодних зустрічей з представниками Росії.

Міністерство юстиції пояснює, що ті розмови були частиною його роботи у якості сенатора.

Гостріших запитань до міністра очікують від представників Демократичної партії.

“Міністр юстиції Сполучених Штатів повинен сказати американському народу, чому він свідчив неправдиво про свої російські контакти, і йому треба дати пояснення стосовно усіх розмов з росіянами, які були приховані, а також, чому він не захистив ФБР, і чому він брав участь в усуненні директора ФБР, хоча самоусунувся від розслідувань стосовно Росії”, - сказав сенатор-демократ Ричард Блументаль.

Голова Мін’юсту свідчитиме через кілька днів після того, як звільнений з посади директора ФБР Джеймс Комі сказав на слуханнях у Сенатському комітеті, що на його думку президент Трамп відійшов від традиційної практики невтручання Білого дому у роботу слідчих органів, коли сказав, що російські питання не треба розслідувати.

Комі сказав, що Трамп висловлював сподівання, що ФБР не буде вести далі розслідування щодо першого президентського радника з питань національної безпеки Майкла Флинна, а також вимагав від Комі особистої відданості.

Американська преса повідомляє, що на закритій частині слухань Комі сказав сенаторам, що Сешнс міг мати третю нерозголошену зустріч з російським послом Сергієм Кисляком.

Міністерство юстиції відкинуло ці повідомлення преси.

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