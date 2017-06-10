Трамп на «100 відсотків» готовий свідчити під присягою щодо спілкування з колишнім директором ФБР Комі

Президент Трамп заявив у п’ятницю, що він на «100 відсотків» готовий дати свідчення під присягою щодо його спілкування з Джеймсом Комі (колишнім директором ФБР, якого він звільнив минулого місяця – прим. ГА) для того, щоб оскаржити претензії Комі, повідомляє видання The Hill.

«Сто відсотків», – відповів Трамп, коли його запитали, чи він дасть свідчення під присягою Роберту Мюллеру, спеціальному прокурору, що проводить розслідування втручання Росії у президентські вибори минулого року. «Я був би радий сказати йому те саме, що я сказав вам», – сказав президент у ході прес-конференції в Трояндовому саду Білого дому, пише видання.

У своїх перших коментарях з моменту драматичних свідчень Комі перед сенатським комітетом із розвідки у четвер, Трамп звинуватив звільненого главу ФБР у неправдивих свідченнях з приводу їхніх приватних розмов. Трамп сказав, що заяви Комі підтвердили його давні твердження, що він не діяв у змові з Росією, щоб схилити вибори на свою користь, і що він не втручався в федеральне розслідування, інформує The Hill.

«Вчорашні свідчення не показали ні змови, ні перешкоджань, – зазначив президент. – Але ми були дуже, дуже щасливі і, якщо чесно, Джеймс Комі підтвердив багато з того, що я говорив. А деякі з речей, які він сказав, просто не були правдивими».

Tрамп знову відмовився говорити про те, чи є секретні записи його розмов з Комі, про що він заявив у Twitter через три дні після того, як вирішив його звільнити. Але він зазначив, що плівки могли і не існувати, заявивши журналістам: «Ви будете дуже розчаровані, коли почуєте відповідь», пише видання.

Трамп наголосив, що він не тиснув на керівника ФБР припинити розслідування щодо його колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна, підтвердивши заперечення, зроблене його особистим адвокатом Марком Касовіцом. Американський президент також категорично заперечував, що він зажадав особистої вірності з боку колишнього директора ФБР. «Ні – зазначив Трамп. – Я майже не знаю цієї людини…», повідомляє The Hill.

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