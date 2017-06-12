Якщо Трамп не «покарає» Росію за те, що вона зробила, він «зрадить демократію» – сенатор Ґрем

У Сенаті США обговорюють питання втручання Росії у вибори в США і запровадження проти неї додаткових санкцій

Очікується, що Сенат США цього тижня голосуватиме у справі законодавства, яке передбачає покарання Росії додатковими санкціями за її втручання у президентські вибори 2016 року.

Якщо президент Трамп накладе вето на цей законопроект, він «зрадить демократію».

Про це заявив сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем, пише видання Bloomberg.

Виступаючи в неділю на політичній програмі телеканалу CBS «Face the Nation», Ґрем заявив, що Росія має нести відповідальність за свої дії.

«Вони зламали електронне листування комітету Демократичної партії. Вони забезпечують Талібан зброєю, щоб вбивати американських військовослужбовців. Вони вступили в змову з президентом Сирії Башаром аль-Асадом, щоб він міг зберегти свою хімічну зброю і, таким чином, були причетними до використання цієї зброї проти дітей», - наголосив Ґрем.

«Трамп і всі члени Конгресу повинні виступати за покарання Росії за те, що вони зробили. І якщо президент відхилить цей законопроект, ми його вето подолаємо. Якщо президент не підпише цей законопроект, щоб покарати Росію, він зрадить демократію», - заявив Ґрем.

«Пане президенте, росіяни це зробили. Ви - головнокомандувач. Ви маєте протистояти Росії. Ми ніколи не зможемо перезавантажити наші відносини з Росією, якщо ми не покараємо їх за спроби знищити демократію, і це починається із запровадженням додаткових санкцій», - наголосив сенатор Ліндсі Ґрем.

Питання втручання Росії у вибори в США буде в центрі уваги дебатів у Сенаті, які починаються у понеділок, 12 червня. Це питання обговорюватиметься в рамках законопроекту про запровадження нових санкцій щодо Ірану за здійснення ним низки випробувань балістичних ракет, його підтримку тероризму та порушення прав людини. Двосторонні переговори також можуть завершитися опрацюванням додатку до цього законодавства, який передбачатиме внесення нових санкцій і проти Росії.

Спів-голови Сенатського комітету з міжнародних відносин республіканець Роберт Коркер і демократ Бенджамін Кардин з оптимізмом висловилися про проведення голосування в справі російських санкцій.

«Додаток до іранського законопроекту у справі Росії буде, крапка!», - сказав Коркер кореспондентам 8 червня.

Хоча адміністрація Трампа закликає до суворіших санкцій проти Ірану, президент Трамп під час передвиборчої кампанії говорив про укладення угод з президентом Росії Володимиром Путіним і пом’якшення санкцій, які президент Обама запровадив проти Росії через її анексію Криму і агресивні дії в Україні.

На думку Ґрема, Трамп вважає, що звинувативши Росію у втручанні у вибори викликає припущення, що його перемога не була чесною.

«Я не бачу жодних доказів щодо змови передвиборчого штабу Трамп з росіянами. Проте я бачу різні докази намагання Росії знищити наші вибори і знищити нашу демократію», - заявив сенатор Ліндсі Ґрем на телепрограмі Face the Nation.

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