Агенти ФБР заарештували 21-річного співробітника Нацгвардії США, якого підозрюють у поширенні таємних документів Пентагона

Підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона у четвер заарештували федеральні слідчі, про це оголосив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд. Він сказав, що було заарештовано американського льотчика «у зв'язку з несанкціонованим вилученням і передачею секретної інформації», який постане перед федеральним судом.

Американські ЗМІ уточнюють, що йдеться про 21-річного військовослужбовця Національної військової гвардії, який, на думку слідства, пов’язаний із витоком великої кількості таємних документів розвідки США, що спричинило ускладнення відносин США з союзниками та виявило слабкі сторони української армії.

Як повідомив телеканал CNN, арештовано співробітника розвідки Повітряної Нацгвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру, який пов’язаний з онлайн-групою, де вперше з’явився витік документів.

Вперше Тейшейру ідентифікували журналісти газети New York Times як людину, що керувала онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де перебуває близько 20-30 людей, переважно молодих чоловіків і підлітків, які захоплюються зброєю, відеоіграми та поширюють расистські онлайн-меми.

Як повідомляє CNN, арешт стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.

Голос Америки повідомив раніше у четвер, що за даними газети Washington Post, джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.

Журналісти охарактеризували його як «молодого, харизматичного ентузіаста зброї», який поділився секретними документами з групою знайомих по чату, що спілкувалися тісніше між собою з часів пандемії, коли вони шукали спілкування в умовах ізоляції.

Учасники чату в месенджері Discord, який використовують підлітки і геймери, повідомили журналістам Washigton Post, що автор витоку в мережі називає себе "OG", і минулого року він почав публікувати повідомлення, які виглядали як опис секретної документації США.