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- Голос Америки
Агенти ФБР заарештували 21-річного співробітника Нацгвардії США, якого підозрюють у поширенні таємних документів Пентагона
Підозрюваного у причетності до витоку секретних документів Пентагона у четвер заарештували федеральні слідчі, про це оголосив генеральний прокурор США Меррік Ґарланд. Він сказав, що було заарештовано американського льотчика «у зв'язку з несанкціонованим вилученням і передачею секретної інформації», який постане перед федеральним судом.
Американські ЗМІ уточнюють, що йдеться про 21-річного військовослужбовця Національної військової гвардії, який, на думку слідства, пов’язаний із витоком великої кількості таємних документів розвідки США, що спричинило ускладнення відносин США з союзниками та виявило слабкі сторони української армії.
Як повідомив телеканал CNN, арештовано співробітника розвідки Повітряної Нацгвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру, який пов’язаний з онлайн-групою, де вперше з’явився витік документів.
Вперше Тейшейру ідентифікували журналісти газети New York Times як людину, що керувала онлайн-групою під назвою Thug Shaker Central, де перебуває близько 20-30 людей, переважно молодих чоловіків і підлітків, які захоплюються зброєю, відеоіграми та поширюють расистські онлайн-меми.
Як повідомляє CNN, арешт стався після того, як Пентагон та інші державні служби заявили про початок слідства у цій справі та пошук особи, яка розповсюджувала таємну інформацію.
Президент США Джо Байден заявив у четвер, перебуваючи в Ірландії, що Сполучені Штати «наближаються» до пошуку відповідей щодо витоку секретних документів Пентагону. Він додав, що «не стурбований» розкриттям, бо там не було актуальних даних.
Голос Америки повідомив раніше у четвер, що за даними газети Washington Post, джерелом ймовірного витоку секретних документів Пентагону міг бути працівник американської військової бази, який публікував їх у закритому чаті для геймерів.
Журналісти охарактеризували його як «молодого, харизматичного ентузіаста зброї», який поділився секретними документами з групою знайомих по чату, що спілкувалися тісніше між собою з часів пандемії, коли вони шукали спілкування в умовах ізоляції.
Учасники чату в месенджері Discord, який використовують підлітки і геймери, повідомили журналістам Washigton Post, що автор витоку в мережі називає себе "OG", і минулого року він почав публікувати повідомлення, які виглядали як опис секретної документації США.
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- Голос Америки
Джилл Байден та Гіларі Клінтон представили найвпливовіших українок світу за версією Time - Олену Зеленську та Олександру Матвійчук
"Сценаристка, яка працювала за кадром, й ніколи не прагнула уваги. Мати двох дітей, вона ніколи не бажала стати серцем країни, охопленої війною". Так про першу леді України Олену Зеленську написала перша леді США Джилл Байден у переліку ста найвпливовіших людей світу 2023 за версією видання Time.
"Олена Зеленська не очікувала, що стане воїном народу України, але з самовідданою мужністю відповіла на цей заклик, - пише Байден, згадуючи їхню зустріч під час візиту першої леді США до України торік. - Інстинктивно ми обнялися, дві матері, дві нації, що об'єдналися заради миру".
"Вона могла забрати сім'ю і втекти. Яка мати звинувачуватиме її? Проте вона залишається, - йдеться у тексті Джилл Байден. - Вона залишається заради своїх дітей, заради їхнього майбутнього і майбутнього всіх українців. Олена Зеленська – мама. Захисниця. Гордість своєї нації. Оплот надії для людей, яких вона любить".
Перша леді України Олена Зеленська увійшла до списку найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time у категорії "Лідери". До цієї ж категорії у список найвпливовіших за версією Time увійшла і Олександра Матвійчук, перша в історії України нобелівська лауреатка миру, юристка й правозахисниця Центру громадянських свобод. Її біографію коротко описала колишня державна секретарка США та колишня перша леді Гілларі Клінтон.
"Насильство проти мирного населення є злочином проти суспільства, демократії та людяності. Однак це надто часто вчиняється безкарно, особливо проти жінок і дівчат. Тому робота, яку виконує Олександра та її організація, є такою нагальною та важливою. Задокументувавши звірства Росії, щоб злочинці могли бути покарані, вона є доказом того, що жінки є не лише жертвами війни; вони можуть бути агентами миру та справедливості", - написала Клінтон.
Цьогоріч до списку найвпливовіших людей 2023 року за версією Time увійшли актори, співаки, активісти, спортсмени, політики, правозахисники, представники компаній та інші впливові й відомі особи.
Зокрема, до переліку найвпливовіших 2023 року потрапили також президенти США Джо Байден та Бразилії Лула да Сілва, мільярдер Ілон Маск, канцлер Німеччини Олаф Шольц, сенатор-республіканець Мітч Макконнелл, журналіст Еван Гершкович, акторки Сальма Хайєк та Обрі Плаза, актори Колін Фаррелл та Педро Паскаль, модель Белла Хадід, футболісти Ліонель Мессі й Кіліан Мбаппе.
За традицією, короткі біографії цих людей пишуть інші відомі люди.
- Голос Америки
Боротьба з інфляцією та фінансова стабільність - директорка МВФ назвала головні економічні завдання політиків на найближчий час
Прогноз Міжнародного валютного фонду про глобальне зростання на 2,8% у 2023 році є “недостатнім, щоб створити можливості для компаній і людей у всьому світі”. Таку заяву директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої цитує агенція Reuters.
До 2028 року глобальне зростання, за оцінками МВФ, коливатиметься на рівні близько 3%. Це, за словами Георгієвої, не критично: “Прогнози не жахливі. Ми не в рецесії. Ризики зростають, але в останні роки ми маємо надзвичайну стійкість".
Утім, найбільше тривоги викликає прогноз слабкого зростання протягом вже тривалого періоду часу, — сказала Георгієва на прес-конференції під час Весняних зустрічей Світового банку і МВФ у Вашингтоні.
За словами Георгієвої, політики на найближчу перспективу мають два основні завдання – побороти стійку інфляцію та зберегти фінансову стабільність у глобальній економіці, яка досі оговтується після наслідків пандемії та змушена реагувати на наслідки війни в Україні.
Директорка-розпорядниця МВФ вважає, що світова економіка “загрузла у слабкому зростанні та постійній інфляції”, визначивши при цьому, що вона “виявилася надзвичайно стійкою до численних потрясінь”.
За інформацією Reuters, МВФ попередив цього тижня, що новий серйозний спалах нестабільності в банківській системі може знизити світове зростання до 1%. А це, своєю чергою, може спричинити перехід багатьох економік до стану рецесії та створити у результаті серйозну напругу для ринків, що розвиваються.
Як повідомляв Голос Америки, під час зустрічей Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні міністерка фінансів США Дженет Єллен заявила, що коштів, які надають ЄС, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року.
А загалом Мінфін США на сесії МВФ та Світового банку прагне згуртувати союзників для допомоги Україні 1 посилити тиск на Росію.
Як американці з Лос-Анджелесу займаються волонтерством для України. Відео
Після року допомоги Україні волонтери Лос-Анджелесу не стомились і продовжують вкладати свій час і власні кошти на підтримку України. Що їх мотивує не здавати позиції і як переконують вони інших американців долучитись до справи - в сюжеті Христини Шевченко.
- Голос Америки
Президент Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні під час виступу в парламенті країни
Президент США Джо Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні та українцям, яких ця країна прийняла на своїй території, а також ірландський внесок у світову боротьбу з голодом.
У своїй промові перед парламентом країни Байден відзначив, що Ірландія виділила понад 170 мільйонів євро нелетальної допомоги Україні, включаючи медичне обладнання, гуманітарну підтримку та допомогу для мінімізації впливу війни.
Байден сказав, що його вразив той рівень співпраці, який США та Ірландія мали в ООН та на рівні Європейського Союзу.
За словами Байдена, як член Європейського Союзу Ірландія співпрацювала зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії, включно зі значними санкціями та обмеженням експорту.
«Я знаю Путіна понад 25 років. Він думав, що світ повернеться в інший бік, він був упевнений, що роз’єднає НАТО і Європейський Союз. Єдність західних націй розірветься. Він помилявся. Сьогодні ми більше об’єднані, щоб захистити наші цінності», – наголосив Байден.
Байден особливо відзначив, що Ірландія, яка пережила у своїй історії руйнівний голод, надає допомогу країнам, які страждають від голоду, переживають брак харчування та стикаються з проблемою недоїдання дітей.
«Сьогодні ви також є світовим лідером у сфері харчової безпеки. Ірландія виділила 20% вашого бюджету на допомогу в боротьбі з глобальним голодом. І в той момент, коли люди в усьому світі борються з економічними наслідками пандемії, війни Росії в Україні, Ірландія збільшує свій бюджет допомоги та розширює свої зобов’язання допомагати вразливим людям, особливо країнам-партнерам по всій Африці», – сказав Байден.
Раніше у четвер президент Байден зустрівся з керівництвом Ірландії, де він говорив, серед іншого, про партнерство США з країною, звідки походять предки американського президента, про спільні цінності між двома народами та про майбутні можливості.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Ліо Варадкаром Байден сказав, що Ірландія демонструє лідерство у світі, допомагаючи Україні та українцям.
«Те, як ви прийняли – і я знаю, що це нелегко – привітали українців тут, це лідерство, яке ви продемонстрували», – сказав Байден на зустрічі з головою уряду Ірландії.
Ірландія прийняла майже 80 тисяч біженців з України після вторгнення Росії, вона підтримує зусилля міжнародної коаліції на підтримку України під проводом США.
Ліо Варадкар наголосив, що ніколи не думав, що така війна можлива в Європі. Він наголосив на лідерстві США у тому, що авторитарний режим у Росії дістав відсіч в Україні.
«Демократія, свобода і все те, у що ми віримо, відступають у багатьох частинах світу. Якби не американське лідерство і якби не співпраця Америки та Європи, я не знаю, у якому світі ми б жили», – сказав ірландський прем'єр.
Байден прибув до Республіки Ірландія в середу після візиту до Північної Ірландії.
За даними Ірландського центру сімейної історії, Байден є одним із найбільш "ірландських" президентів США. Десять із 16-ти його прапрадідів були вихідцями з Ірландії.
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