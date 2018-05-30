США сподіваються на успіх в торговельних переговорах з ЄС та КНР, попри митні тарифи

США та ЄС все ще можуть досягти успіху в переговорах з торговельної угоди, навіть якщо Вашингтон введе мито на імпорт сталі та алюмінію з ЄС, наголосив міністр торгівлі США Вілбур Росс в середу.

Лідери ЄС цього місяця погодились розпочати переговори з доступу на ринки для американських товарів, але лише в тому разі, якщо Вашингтон передбачить постійне виключення з митних тарифів для ЄС. ЄС зараз має тимчасове виключення, дія якого закінчується в п’ятницю.

"Можна вести переговори з, або без митних тарифів. Є багато тарифів, які ЄС застосовує стосовно нас. Це не означає, що лише через тарифи, ми не можемо говорити", - заявив Росс, виступаючи на засідання ОЕСР.

ЄС відклав переговори з амбітної торговельної угоди між ЄС та США, відомої як ТТІР після того, як Дональд Трамп виграв президентські вибори в 2016 році.

Небо не впало в США з часу введення митних тарифів. Воно не впало і не впаде

Міністр торгівлі США також заперечив заяви, що митні тарифи зашкодять галузям, які використовують сталь. Консервна банка супу зросте в ціні менше ніж на один цент, а ціна машини зросте менше ніж на один відсоток, сказав він.

"Небо не впало в США з часу введення митних тарифів. Воно не впало і не впаде", - заявив він, додавши, що біля 20 підприємств з виробництва сталі та алюмінію відкрились, чи поновили роботу після оголошення про введення митних тарифів.

Китай в середу розкритикував нові повідомлення з Білого дому стосовно торгівлі, попередивши, що вони готові протистояти Вашингтону.

Заява прозвучала за декілька днів до запланованого на кінець цього тижня візиту міністра торгівлі США Вілбура Росса до Китаю.

У вівторок Білий дім заявив, що США все ще планують запровадити митні тарифи на імпорт вартістю до 50 мільярдів доларів з Китаю, якщо Китай не вирішить питання крадіжок інтелектуальної власності США.

Ескалація в сфері торговельних відносин виникла після того, як дві сторони домовились у Вашингтоні цього місяця провести переговори, щоб напрацювати кроки зі зменшення торгового профіциту Китаю у торгівлі зі США, який становить 375 мільярдів доларів.

"Ми закликаємо США виконати обіцянку і зустріти Китай на півдорозі в дусі спільної заяви", - сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю протягом брифінгу. Вона додала, що Китай вживатиме "рішучих і потужних" заходів задля захисту, якщо Вашингтон діятиме "довільно і нерозсудливо".

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