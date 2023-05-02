Швейцарія змінила Росію у головуванні в Раді Безпеки ООН

З 1 травня у Раді Безпеки ООН упродовж місяця головуватиме Швейцарія. Вона змінила Росію, котра очолювала Радбез у квітні, що викликало критику та заяви про кризу у міжнародній інституції.

Паскаль Берісвіль, посолка Швейцарії при ООН, виступаючи під час засідання Ради Безпеки в понеділок закликала учасників поважати один одного. А також заявила, що працюватиме над членів Ради, оскільки Швейцарія має намір “зводити мости” між ними, зважаючи на багаторічну історію миротворчих зусиль у різноманітних конфліктах довкола світу.

“Ми продовжуватимемо уважно стежити за кризою в Судані, ситуацією в Афганістані, в Україні та, звичайно, в усіх інших частинах світу”, - сказала Паскаль Берісвіль під час зустрічі з журналістами.

За її словами, наразі у порядку денному Радбезу немає засідань щодо війни в Україні, але висловила готовність провести такі.

За повідомленням агенції АР, посолка Швейцарії при ООН була серед тих, хто звинуватив Росію в порушенні Статуту ООН, заявивши, що “державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили проти України продовжують зневажатися військовою агресією з боку постійного члена Ради Безпеки [Росї, - ред.]”.

Паскаль Берісвіль підтвердила, що наразі Швейцарія не може надати дозвіл на реекспорт зброї до України. Німеччина, як повідомляв Голос Америки , намагалася попри попередні відмови Швейцарії, переконати її надати дозвіл на передачу Україні озброєння швейцарського виробництва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує від Швейцарії відповідного дозволу – для поповнення запасів в Україні.

Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет відповідно до законодавства країни. Єдиним винятком з цього стало ухвалення санкцій Євросоюзу. Як повідомляв Голос Америки , у Швейцарії лунали заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн.

Минулого місяця у Раді Безпеки головувала Росія. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала в інтерв’ю Голосу Америки , що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, і висловила занепокоєння щодо того, що Росія може використовувати своє головування в Радбезі, щоб поширювати пропаганду.

"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити, - заявила Томас-Грінфілд. - Протягом місяця, який є ротаційним, ми маємо намір займатися важливими питаннями Ради Безпеки. Це не тільки Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення дезінформації, особливо під час візиту міністра закордонних справ Лаврова. На даний момент немає жодних планів щодо будь-якої взаємодії з ним. Але, звісно, ми зробимо все можливе, щоб добитися звільнення американських громадян, яких несправедливо утримували. У вихідні держсекретар розмовляв з міністром закордонних справ Лавровим і вимагав від нього звільнити журналіста The Wall Street Journal, а також інших американців, які несправедливо утримуються російським урядом".