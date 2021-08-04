У Держдепі заявили, що слідкують за розслідуванням смерті Шишова

Сполучені Штати будуть уважно стежити за розслідуванням причини смерті білоруського опозиційного активіста Віталія Шишова. Про це у вівторок офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо тривалі жорстокі транснаціональні репресії проти білоруського громадянського суспільства з боку режиму Лукашенка», - сказав Прайс.

Представник Держдепартаменту нагадав, що лише за останні тижні міжнародне співтовариство бачило «тривожні інциденти», пов'язані з діями офіційного Мінська, включно із примусовою посадкою лайнера Ryanair і скандалом з білоруською олімпійською спортсменкою, яка попросила політичного притулку в Польщі.

«Тепер, коли справа дійшла до смерті пана Шишова, ми продовжимо уважно стежити за розслідуванням, хоча за коментарями ми відсилаємо вас до української влади», - додав Прайс.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше американський сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що США мають надати Україні будь-яку необхідну допомогу для розслідування смерті білоруського активіста Віталія Шишова.

Мерфі також додав, що лідер Білорусі Лукашенко "повинен заплатити за дії проти його критиків, зокрема на території інших країн".

"Режим стає агресивнішим щодня", - заявила з приводу смерті Шишова американська оглядачка Енн Епплбаум.

"Смерті Віталія Шишова жахлива. Як голова "Білоруського дому в Україні", він допомагав тим, хто тікали від переслідувань. Той факт, що білоруські активісти стають мішенню у третіх країнах становить серйозну ескалацію", - твітував президент Європейського парламенту Давид Сассолі.

Напередодні голову організації "Білоруський дім в Україні" знайшли повішеним. Як повідомляється, правоохоронці називають основними версіями самогубство та вбивство з імітуванням самогубства.

Як повідомляє "Українська правда", 23-го липня Служба безпеки України заборонила в'їзд до України громадянину Білорусі Родіону Батуліну. Батулін значиться одною із уповноважених осіб "Білоруського дому в Україні", керівником низки білоруських організацій в Україні.

Як заявив УП речник СБУ, "Батулін відомий своїми радикальними поглядами та провокаційними діями під час акцій протесту в Україні. В ході цих акцій, серед іншого, вдалося запобігти спробам радикалів спровокувати силові зіткнення з правоохоронцями”, - додав речник СБУ.

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