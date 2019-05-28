Жертвами сексуального насильства у США стали 12 тисяч бойскаутів за останні 20 років - стверджують дослідники

Скаутська організація "Бойcкаути Америки" може незабаром збанкрутувати. У США розгорівся скандал через сексуальне насильство проти хлопчиків у цій юнацькій організації, що тривало роками. Незалежні дослідники, що проаналізували дані організації за останні 20 років, виявили, що жертвами сексуального насильства стали понад 12 тисяч дітей. Знайомі зі справою особи кажуть, що справжні цифри можуть бути значно вищі, адже не всі жертви повідомили про злочин.

Коли це трапилось, я не знав, що робити, як реагувати

Дерел Джексон приєднався до бойскаутів, коли йому було 10 років.

«Я чекав з нетерпінням, щоб рибалити, ставити намети, все, про що говорилось у рекламі», - розповідає чоловік.

Коли він опинився у юнацькій організації "Бойcкаути Америки", Дерел став жертвою сексуального насильства з боку лідера-наставника.

«Коли це трапилось, я не знав, що робити, як реагувати», - розповів колишній бойскаут.

Нещодавно кілька американських штатів змінили законодавство щодо злочинів, термін відповідальності за які вже минув

Врешті решт хлопець не витримав і розповів про все своїй бабусі. Його наставник тоді визнав себе винним.

Нещодавно кілька американських штатів змінили законодавство щодо злочинів, термін відповідальності за які вже минув. У цих штатах дозволили жертвам насильства протягом року починаючи з серпня цього року подати у суд на своїх кривдників. Очікується, що це дозволить притягнути до відповідальності сотні насильників.

Адвокат жертв сексуального насильства Джейсон Амала розповідає, що організація "Бойcкаути Америки"збудована на довірі до свого наставника.

"То ж як тепер розповідати про цю довіру дітям і їхнім батькам, знаючи, що у вас ця проблема системна, що не всім наставникам можна довіряти", - говорить Амала.

У відповідь на звинувачення організація бойскаутів оприлюднила заяву.

Ми віримо жертвам, ми їх підтримуємо, і ми заплатили за необмежену в часі допомогу психолога на їхній вибір

«Ми віримо жертвам, ми їх підтримуємо, і ми заплатили за необмежену в часі допомогу психолога на їхній вибір. Ми зобов’язуємо усіх лідерів, волонтерів і працівників по всій країні негайно повідомляти правоохоронців про будь-яке звинувачення в насильстві», - йдеться в заяві.

В організації не відкидають, що бойскаути - на порозі банкрутства, і виплата всіх відшкодувань може загрожувати її існуванню.

Юрист з питань банкрутства Джефрі Шварц вважає, що бойскаути у США не зникнуть. «Гадаю, бойскаути виживуть. Але я також думаю, що вони оформлять банкрутство, щоб вижити. Їм потрібне впасти», - розповідає юрист.

Організація бойскайтів має список із тисяч дорослих людей, які не підходять для роботи зі скаутами через підтверджені домагання, або відповідні підозри.

Мені було дуже соромно. Я тримав це в секреті. З підліткового віку до років тридцяти трьох повністю заблокував це у своїй свідомості

Однак, інший потерпілий Рей Луна розповідає, що пережив сексуальне насильство через роки після того, як його наставник потрапив у категорію ненадійних. Луна ніколи не заявив про злочин.

«Мені було дуже соромно. Я тримав це в секреті. З підліткового віку до років тридцяти трьох повністю заблокував це у своїй свідомості», - ділиться чоловік.

Через тягар своєї таємниці Луна розлучився з дружиною після 26 років одруження. Почав вживати алкоголь та наркотики, роками отримував психологічну допомогу.

Бюджет скаутської організації у США складає наразі мільярд доларів. За даними видання LA times, щонайменше дві страхові організації вже відмовились покрити витрати бойскаутів, пов’язані з насильством

«Це допомогло мені зрозуміти, що я був не учасником цього, а жертвою», - додав колишній бойскаут.

Дерел Джексон погоджується, сексуальне насильство змінює життя назавжди: «Все, що трапилось зі мною під час того інциденту, певним чином змоделювало моє сьогоднішнє життя».

Бюджет скаутської організації у США складає наразі мільярд доларів. За даними видання LA times, щонайменше дві страхові організації вже відмовились покрити витрати бойскаутів, пов’язані з насильством. На підставі, що юнацька організація могла запобігти зловживанням, які спричинили додаткові витрати.

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