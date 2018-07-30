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Суспільство

Третина жертв торгівлі людьми – це діти

  • Голос Америки
Хлопчик, врятований з табору торгівлі людьми в Таїланді

​30 липня відзначається Всесвітній день протидії торгівлі людьми

30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Традиція відзначення започаткована резолюцією Організації Об’єднаних Націй 2013 року.

Міжнародна організація праці оцінює, що 21 мільйон людей є жертвами примусової праці в усьому світі. Ця оцінка також охоплює жертв торгівлі людьми і задля сексуальної експлуатації. Хоча існує брак надійної статистики, припускається, що зараз у світі є мільйони жертв торгівлі людьми, повідомляється на сайті ООН.

Кожну країну світу торкається торгівля людьми: деякі країни є місцем, звідки походять жертви, інші – пунктом транзиту, треті – місцем призначення жертв. Згідно з доповіддю Управління ООН з наркотиків і злочинності, присвяченої торгівлі людьми, діти складають майже третину жертв по всьому світу. Крім того, жінки та дівчата складають 71% жертв торгівлі людьми, говориться в доповіді.

У рамках боротьби з торгівлею людьми, у 2010 році Генеральною асамблеєю ООН було створено цільовий фонд для добровільних внесків на користь жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей. Станом на квітень 2018 року цей фонд зібрав понад чотирьох мільйонів доларів і щорічно допомагає більше 3000 осіб.

Україна, за даними останніх п’яти років, є джерелом, транзитом і країною призначення для чоловіків, жінок та дітей, які стають жертвами примусової праці і – меншою мірою – сексуального рабства. Згідно зі звітом щодо торгівлі людьми Державного департаменту США за червень 2018 року, український уряд не повністю відповідає мінімальним стандартам з усунення торгівлі людьми, проте демонструє збільшення зусиль, порівняно зі звітом за попередній період.

У звіті також зауважується, що ситуація з торгівлею людьми загострена у зв’язку з конфліктом у східній Україні, що живиться агресією з боку Росії.

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