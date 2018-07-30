Третина жертв торгівлі людьми – це діти

30 липня світова спільнота відзначає Всесвітній день протидії торгівлі людьми. Традиція відзначення започаткована резолюцією Організації Об’єднаних Націй 2013 року.

Міжнародна організація праці оцінює, що 21 мільйон людей є жертвами примусової праці в усьому світі. Ця оцінка також охоплює жертв торгівлі людьми і задля сексуальної експлуатації. Хоча існує брак надійної статистики, припускається, що зараз у світі є мільйони жертв торгівлі людьми, повідомляється на сайті ООН.

Кожну країну світу торкається торгівля людьми: деякі країни є місцем, звідки походять жертви, інші – пунктом транзиту, треті – місцем призначення жертв. Згідно з доповіддю Управління ООН з наркотиків і злочинності, присвяченої торгівлі людьми, діти складають майже третину жертв по всьому світу. Крім того, жінки та дівчата складають 71% жертв торгівлі людьми, говориться в доповіді.

У рамках боротьби з торгівлею людьми, у 2010 році Генеральною асамблеєю ООН було створено цільовий фонд для добровільних внесків на користь жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей. Станом на квітень 2018 року цей фонд зібрав понад чотирьох мільйонів доларів і щорічно допомагає більше 3000 осіб.

Україна, за даними останніх п’яти років, є джерелом, транзитом і країною призначення для чоловіків, жінок та дітей, які стають жертвами примусової праці і – меншою мірою – сексуального рабства. Згідно зі звітом щодо торгівлі людьми Державного департаменту США за червень 2018 року, український уряд не повністю відповідає мінімальним стандартам з усунення торгівлі людьми, проте демонструє збільшення зусиль, порівняно зі звітом за попередній період.

У звіті також зауважується, що ситуація з торгівлею людьми загострена у зв’язку з конфліктом у східній Україні, що живиться агресією з боку Росії.

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