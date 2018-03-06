Британія стурбована можливістю отруєння ще одного російського шпигуна

Таємнича недуга колишнього російського подвійного агента спричинила у Великій Британії хвилю припущень про можливий черговий шпигунський замах.

Британська поліція станом на ранок вівторка не подавала жодних імен, але з неофіційних джерел відомо, що слідчі з’ясовують причини непритомності і критичного стану здоров’я Сергія Скріпаля, колишнього полковника російської військової розвідки.

Сергій Скріпаль отримав британський притулок після звільнення з російської в’язниці в результаті обміну захопленими шпигунами між США, Росією та Великою Британією 2010 року.

На суді в Росії 2006 року він визнав себе винним у співпраці з британською розвідслужбою МІ-6.

66-річного Скріпаля і 33-річну жінку, як припускають його доньку Юлію Скріпаль, виявили у неділю непритомними надворі на лавці у містечку Солсбері на півдні Англії.

Вони перебувають у лікарні в реанімації у важкому стані.

Поліція заявляє, що загрози для мешканців Солсбері немає і наразі не може підтвердити, чи був скоєний якийсь злочин.

Коли стало відомо про особу потерпілого, багато британських ЗМІ почали писати про “отруєння невідомою речовиною”.

Ситуацію порівнюють з убивством 2006 року у Лондоні колишнього службовця КГБ Олександра Литвиненка, який помер у муках від отруєння радіоактивною речовиною полоній-210.

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