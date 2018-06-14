Слова Сенцова спонукали Гармс ініціювати резолюцію Європарламенту

Європарламентар Ребекка Гармс привітала резолюцію Європейського парламенту з закликом звільнити Олега Сенцова, затверджену в четвер.

Ми закликаємо всі провідні установи в ЄС та країни-члени ЄС ефективніше протистояти порушенням прав людини та злочинам війни, за які відповідальний Кремль та Володимир Путін

"В нашій сьогоднішній резолюції, ми закликаємо всі провідні установи в ЄС та країни-члени ЄС ефективніше протистояти порушенням прав людини та злочинам війни, за які відповідальний Кремль та Володимир Путін", - сказала Ребекка Гармс в інтерв’ю «Голосу Америки».

Ребекку Гармс, яка є одним з ініціаторів постанови, сказала, що її шокувало і спонукало до дій голодування Сенцова і його слова "я дійду до кінця, і якщо я помру перед, чи під час Чемпіонату світу, то це підтримає інших політичних в’язнів з України в Росії".

"Я була шокована, коли прочитала це, і почала думати, яким чином розгорнути кампанію зі звільнення Сенцова і звільнити політичних в’язнів з російських таборів", - наголосила Гармс.

В резолюції Європейський парламент закликав російську владу припинити арешти, напади, залякування та дискредитації незалежних журналістів і правозахисників, дотримуватися законів та міжнародних зобов’язань. В резолюції йдеться про те, що Росія має зупинити клімат безкарності, переслідувань, насильства й зловживань в Росії та Криму.

В інтерв’ю Ребекка Гармс також запевнила, що широка більшість членів Європарламенту підтримує "продовження дії режиму санкцій, введені ЄС після анексії Криму і після початку неоголошеної війни Росії проти України".

Ми маємо дуже чітку заяву про ситуацію від Європейської комісії

Вона також наголосила на потужній заяві Європейської Комісії, озвученій після дебатів.

Від імені верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ Федеріки Моґеріні, Єврокомісар з питань енергетики та клімату Міґель Аріас Каньєте "озвучив дуже чітку заяву, нагадуючи керівництву Росії і Володимиру Путіну, що справа Олега Сенцова і сотні справ за ним є неприйнятними, - заявила Гармс. Вони чітко заявили, що політичних в’язнів необхідно відпустити якомога швидше. Ми маємо дуже чітку заяву про ситуацію від Європейської комісії".

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