Пересічні росіяни зазнають жорстких обмежень під час Чемпіонату світу з футболу

Для того, щоб запобігти потворним сценам з минулих змагань, російська влада запровадила драконівські заходи на час Чемпіонату світу з футболу, обмежуючи все – від алкоголю до шашликів, пише AFP.

AFP наводить перелік обмежень, запроваджених стосовно росіян та іноземних вболівальників протягом чемпіонату, який триватиме з 14 червня по 15 липня.

Продаж алкоголю

За день до матчу та в день матчу, продаж алкогольних напоїв та інших напоїв в скляних пляшках буде заборонено в фан-зонах, навколо стадіонів та в інших громадських місцях, таких як парки та залізничні станції міст, які приймають чемпіонат.

Влада має намір відновити роботу витверезників, якими керує поліція і куди доставлятимуть нетверезих фанатів.

Поліцейська реєстрація

Як іноземці, так і росіяни, які приїдуть на чемпіонат з інших міст матимуть реєструватись в поліції протягом трьох днів після прибуття, надавати посвідчення особи і підтвердження місця проживання.

Раніше росіяни мали реєструватись тільки якщо вони проводили в іншому місті більше 90 днів.

Іноземці, які подорожуватимуть до кількох з 11 міст, що приймають чемпіонат, і перебуватимуть у кожному більше трьох днів, матимуть подавати декілька реєстрацій.

Готелі будуть надавати реєстрацію, однак, для тих, хто орендуватиме приватне житло, ситуація буде складнішою – власник матиме їх зареєструвати. Деякі журналісти, які працюють на Чемпіонаті світу вже зіткнулись з проблемами з вчасною реєстрацією.

Придушення протестів

Указ Путіна значно обмежив права росіян на проведення протестів протягом Чемпіонату світу.

Громадські події, які не мають відношення до спорту можуть бути проведені лише у певних місцях і в час, схвалений владою. Наприклад, в Єкатеринбурзі, місті на Уралі, демонстрації не можуть перевищувати 100 осіб і можуть проводитись лише з 2 по 4 годину дня.

Музичні фестивалі, заплановані в Росії, також мали посунути свої дати на строк після Чемпіонату світу.

Огляд цікавинок

Хоча ціни на готелі та орендовані квартири зросли, влада вирішила витіснити організовані тури, які є дуже популярними серед росіян.

Екскурсійним автобусам не дозволятиметься заїжджати до міст, де проводиться чемпіонат, а екскурсійним човнам заборонено пересуватись річками в межах цих міст.

Влада визначила 41 район, над якими заборонено будь-які перельоти під час Чемпіонату світу, а використання дронів заборонено в радіусі 100 кілометрів навколо міст, що приймають чемпіонат. Спеціальні військові підрозділи будуть глушити електронні сигнали навколо стадіонів.

В Москві, відомій своїм автомобільним рухом, а також в інших великих містах, вулиці в центрі будуть перекритими, що створить ризики заторів.

Мер Калінінграда, одного з міст, що приймають матчі, навіть закликав мешканців поїхати з міста на час матчів.

Заборона на барбекю

Росіянам, які вже постраждали від санкцій, накладених на європейські м’ясні товари та інші продукти харчування, тепер буде складніше смажити шашлики.

Через лісові пожежі, які поширились на великі регіони влітку, зокрема, в Сибіру, посадовці запровадили більш жорсткі обмеження на розпалювання вогнищ під час Чемпіонату світу.

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