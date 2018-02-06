Собчак: так, ми забрали Крим, але ...

Перебуваючи з візитом у Вашингтоні, російський політик Ксенія Собчак поділилась своїм баченням російсько-українського конфлікту, виступаючи в американському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Визнавши, що анексія Криму Росією відбулась незаконно, Собчак, все ж не вважає, що Росія має повернути Крим Україні.

З метою вирішення долі Криму, Собчак пропонує провести референдум в Росії та Україні.

"Там (в Криму - Г.А.) живуть російські люди, люди, які підтримують приналежність Криму до Росії, - переконана Собчак. - Ми маємо це врахувати. Аби вирішити цю проблему, я бачу лише один шлях – міжнародний референдум, в якому візьмуть участь усі люди, які проживають в Україні, і усі люди які проживають в Росії –всі разом – щодо статусу Криму. На референдумі буде три питання: чи має Крим бути незалежним, чи має Крим бути частиною Росії, чи частиною України".

Один з учасників події поцікавився у російського політика чи вважала б вони справедливим, якби Китай, із населенням набагато більшим за Росію, захопив частину російської території, а потім запропонував провести референдум щодо її приналежності.

"Це не можна порівнювати", – заперечила Собчак.

"Крим був Росією багато-багато років з часів Катерини Великої", - наголосила Собчак. "Це не Китай, який приходить за якоюсь територією. За Радянського Союзу, ця територія належала Україні, але там проживало російське населення, росіяни там жили - не українці. І коли Майдан стався в Україні, ми перетворилися на агресора і зробили те що ми зробили, - те, що я не підтримую. Але, можливо, ви не розумієте, кожен раз, коли я виступаю перед людьми і кажу, що Крим за міжнародним правом - українська територія, мене освистують. Це не фальшиве опитування – 90% росіян подобається ідея, що Крим – Росія. І людям в Криму подобається бути частиною Росії. У цьому конфлікті вони хотіли бути з Росією", - виголосила російський політик.

Відповідаючи на питання "Голосу Америки", Ксенія Собчак розповіла, що вона вірить, що як тільки Росія забере своїх військових з Донбасу, конфлікт там закінчиться.

"Я в цьому переконана, - заявила Собчак, - це штучний конфлікт з російською стороною".

Також у Вашингтоні Ксенія Собчак розповіла, що вона хоче зустрітися з людьми, які в адміністрації Дональда Трампа відповідають за санкції, та пояснити їм, що Росія – це не лише Путін. Вона розповіла, що не вірить, що виграє вибори, але ця кампанія має дати їй шанс розпочати серйозну політику кар’єру та донести альтернативну точку зору до росіян.

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