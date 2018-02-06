Спеціальні потреби

Мови
Актуально

Собчак: так, ми забрали Крим, але ...

Собчак пропонує референдум щодо Криму в Росії і в Україні. Відео
please wait
0:02:14
0:00:00 /0:02:14
Direct link

Перебуваючи з візитом у Вашингтоні, російський політик Ксенія Собчак поділилась своїм баченням російсько-українського конфлікту, виступаючи в американському Центрі стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS).

Визнавши, що анексія Криму Росією відбулась незаконно, Собчак, все ж не вважає, що Росія має повернути Крим Україні.

З метою вирішення долі Криму, Собчак пропонує провести референдум в Росії та Україні.

"Там (в Криму - Г.А.) живуть російські люди, люди, які підтримують приналежність Криму до Росії, - переконана Собчак. - Ми маємо це врахувати. Аби вирішити цю проблему, я бачу лише один шлях – міжнародний референдум, в якому візьмуть участь усі люди, які проживають в Україні, і усі люди які проживають в Росії –всі разом – щодо статусу Криму. На референдумі буде три питання: чи має Крим бути незалежним, чи має Крим бути частиною Росії, чи частиною України".

Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про Донбас та Крим. Відео
please wait
0:02:47
0:00:00 /0:02:47
Direct link

Один з учасників події поцікавився у російського політика чи вважала б вони справедливим, якби Китай, із населенням набагато більшим за Росію, захопив частину російської території, а потім запропонував провести референдум щодо її приналежності.

"Це не можна порівнювати", – заперечила Собчак.

"Крим був Росією багато-багато років з часів Катерини Великої", - наголосила Собчак. "Це не Китай, який приходить за якоюсь територією. За Радянського Союзу, ця територія належала Україні, але там проживало російське населення, росіяни там жили - не українці. І коли Майдан стався в Україні, ми перетворилися на агресора і зробили те що ми зробили, - те, що я не підтримую. Але, можливо, ви не розумієте, кожен раз, коли я виступаю перед людьми і кажу, що Крим за міжнародним правом - українська територія, мене освистують. Це не фальшиве опитування – 90% росіян подобається ідея, що Крим – Росія. І людям в Криму подобається бути частиною Росії. У цьому конфлікті вони хотіли бути з Росією", - виголосила російський політик.

Відповідаючи на питання "Голосу Америки", Ксенія Собчак розповіла, що вона вірить, що як тільки Росія забере своїх військових з Донбасу, конфлікт там закінчиться.

"Я в цьому переконана, - заявила Собчак, - це штучний конфлікт з російською стороною".

Також у Вашингтоні Ксенія Собчак розповіла, що вона хоче зустрітися з людьми, які в адміністрації Дональда Трампа відповідають за санкції, та пояснити їм, що Росія – це не лише Путін. Вона розповіла, що не вірить, що виграє вибори, але ця кампанія має дати їй шанс розпочати серйозну політику кар’єру та донести альтернативну точку зору до росіян.

Дивіться також: Полторак розповів, як витрачається американська військова допомога

  • 16x9 Image

    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG