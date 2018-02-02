Росія просто не має важелів, щоб відповісти США – Браудер

Американський інвестор і лобіст Вільям (Білл) Браудер розповів, як ставиться до опублікованого «кремлівському списку» і як, на його думку, буде будуватися подальша політика санкцій США щодо Росії.

«Сполучені Штати – як величезний танкер. Йому важко розвертатися на ходу. Але коли він все-таки змінює напрямок руху, то рухається в новому напрямку дуже впевнено. Саме в цьому випадку американський уряд рухається в бік олігархів. І це надзвичайно важливий розвиток подій, оскільки він означає, що у міру загострення боротьби з путінським режимом будуть лунати все більш наполегливі вимоги від членів Конгресу ввести санкції проти людей у цьому списку», – сказав Браудер.

Відразу після публікації «кремлівського списку» Браудер висловив невдоволення рішенням адміністрації США включити до нього усіх бізнесменів-мільярдерів. У Twitter він назвав його «пародією». Але в інтерв’ю для «Настоящего времени» він наполягав, що ці заходи вплинуть на поведінку бізнесменів.

Вони в абсолютному шоці від усвідомлення того, як це позначиться на їхньому бізнесі в майбутньому

«Я гарантую вам, що люди, які опинилися в «кремлівському списку» (не важливо, узятий список з журналу Forbes чи з телефонної книги) не вважають своє перебування в ньому несуттєвою проблемою. Вони в абсолютному шоці від усвідомлення того, як це позначиться на їхньому бізнесі в майбутньому. Що стосується закритої частини списку, то я не можу розмірковувати про секретну урядову інформацію», – сказав Браудер.

Він також знову заявив, що Росія не матиме можливості адекватно відповісти як на сам «кремлівський список», так і на потенційні санкції.

Немає ніяких американських олігархів, які хотіли б вести бізнес в Росії. Росія просто не має важелів, щоб відповісти Сполученим Штатам

«Я не думаю, що Росія може якось симетрично відповісти на публікацію США «кремлівського списку». Немає ніяких американських олігархів, які хотіли б вести бізнес в Росії. В цьому і вигідність такого підходу – Росія просто не має важелів, щоб відповісти Сполученим Штатам», – упевнений лобіст.

29 січня адміністрація США представила Конгресу «кремлівську доповідь», в якій перераховані посадові особи, політики і олігархи, близькі до президента Росії Володимира Путіна. Частина доповіді засекречена. Передбачається, що на підставі цієї доповіді Мінфін США введе нові санкції проти цих людей, членів їхніх сімей та накладе обмеження на закордонні активи.

У грудні минулого року російський суд заочно засудив Браудера до дев'яти років позбавлення волі. Його визнали винним у навмисному банкрутстві та ухилянні від сплати податків на суму понад 3 мільярди рублів. Це вже другий вирок російського суду проти Браудера, винесений заочно.

Путін звинувачував Браудера у фінансуванні Демократичної і Республіканської партій США і посилався на те, що американський лобіст засуджений до дев'яти років позбавлення волі. Російський президент говорив, що в основі діяльності Браудера лежать «звичайний кримінал, шахрайство і крадіжка».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»

Дивіться також: Час-Тайм. Що у США думають про промову Трампа?

​