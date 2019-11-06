Посол США в ЄС Сондленд, який виконував завдання Трампа в Україні, уточнив свої свідчення

Посол Сполучених Штатів у Брюсселі Ґордон Сондленд подав доповнення до своїх свідчень, наданих у жовтні конгресовому слідству щодо президента Дональда Трампа.

Тепер я пригадую особисту розмову з паном Єрмаком...

У додатковій декларації, поданій слідству в Палаті представників 4 листопада, Сондленд визнав, що представникам української влади дали чітко зрозуміти, що від Києва очікували послуги, а саме оголошення розслідування, яке могло б зачепити Джо Байдена, колишнього американського віце-президента і можливого суперника Дональда Трампа на президентських виборах наступного року.

Додаткова декларація оприлюднена у вівторок разом з текстами свідчень, які Сондленд давав за зачиненими дверима 17 жовтня.

Свої доповнення посол починає із пояснення, що він ознайомився зі свідченнями, які 22 жовтня дав слідству тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, а також 31 жовтня - Тім Моррісон, головний директор з питань Європи та Росії Ради Національної безпеки США.

За словами Ґордона Сондленда "ті дві вступні заяви відсвіжили мою пам’ять щодо певних розмов на початку вересня 2019".

“Тепер я пригадую особисту розмову з паном Єрмаком (радником президента Володимира Зеленського), у якій я сказав, що надання Україні допомоги США навряд чи відновиться, допоки Україна не зробить відкритої антикорупційної заяви, яку ми обговорювали багато тижнів”, - написав Ґордон Сондленд.

Та розмова відбулася 1 вересня у Варшаві, де віце-президент Майк Пенс зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Сондленд пояснив, що він діяв за вказівками Руді Джуліані, особистого юриста Дональда Трампа.

Ґордон Сондленд повідомляв, що справи з Україною офіційно не входили до кола його дипломатичних обов’язків у Брюсселі, але він працював з Києвом виконуючи завдання президента США.

Доповнені свідчення посла додають ваги до звинувачень, що президент Трамп навмисно затримував виділену Конгресом військову допомогу Україні на близько $400 мільйонів, щоб Київ зробив послугу у відповідь.

Дональд Трамп відкидає, що він у справах з Україною керувався особистими політичними інтересами і наголошував, що його спілкування з українським президентом Зеленським зокрема телефонна розмова 25 дипня не має жодних ознак політичного тиску.

Натомість американський президент наполягає, що він зацікавлений у боротьбі з корупцією і тому домагався розслідування таких випадків як діяльність Джо Байдена.

Приводом для підозр щодо Джо Байдена стало те, що у час, коли він був віце-президентом, його син отримав високооплачувану посаду директора в українській газовидобувній компанії Бурісма.

Гантер Байден був членом ради директорів Бурісми з 2013 до 2019 року, коли вибіг його контракт.

2014 року в Україні були розпочаті розслідування щодо Бурісми і зокрема стосовно її засновника та власника Миколи Злочевського, який працював міністром охорони навколишнього природного середовища (2010-2012 р.) й на інших державних посадах за президентства Януковича.

2017 року Бурісма заявила, що розслідування були закриті після того, як компанія заплатила додаткових податків на суму 180 мільйонів гривень ($ 7,44 млн.).

Трамп та Джуліані висловлювали припущення, що Джозеф Байден на посаді віце-президента домагався усунення українського генерального прокурора 2015-2016 років Віктора Шокіна, щоб не допустити розслідування Гантера Байдена.

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