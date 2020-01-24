Сорос заявляє, що найбільші країни світу очолюють авторитарні правителі

Мільярдер Джордж Сорос скористався нагодою виступити на економічному форумі у Давосі, щоб застерегти про загрози авторитаризму у світі.

89-річний фінансист також оголосив, що вкладе мільярд доларів у розвиток міжнародної мережі університетів для поширення “ідей відкритого суспільства”.

Сі Цзіньпін прагне використовувати слабкості Трампа і застосовувати штучний інтелект, щоб досягти повного контролю над своїм народом.

Сорос народився в Угорщині в родині, яка пережила Другу Світову війну, приховавши єврейське коріння у контрольованому нацистами Будапешті.

В юності він жив і навчався у Лондоні, де став успішним фінансистом, а зараз живе у США.

Джордж Сорос витратив мільярди на підтримку політичних і правозахисних проектів ліберально-демократичного спрямування й став об’єктом критики з боку правих і популіських груп та політиків, зокрема в Угорщині.

У Давосі Сорос, аналізуючи розвиток ситуації у світі за 2919 рік, сказав, що найбільші країни світу “США, Китай і Росія залишалися в руках потенційних, чи фактичних диктаторів, і ряди авторитарних правителів далі зростали”.

Він не зупинився на ситуації в Росії і не згадав ім’я Володимира Путіна, але вдався до жорсткої критики президента США Дональда Трампа і китайського керівника Сі Цзіньпіна.

Джордж Сорос заявив, що “президент Трамп є шахраєм і остаточним нарцисистом, який хоче, щоб світ обертався довкола нього”.

Сорос - відкритий опонент президента-республіканця Дональда Трампа і жертвує гроші на Демократичну партію США.

На його думку внутрішня політика Трампа призвела до “перегріву”, американської економіки, яка “не може більше кипіти надто довго”.

Про китайського лідера він сказав, що “Сі Цзіньпін прагне використовувати слабкості Трампа і застосовувати штучний інтелект, щоб досягти повного контролю над своїм народом”.

Окремо фінансист також зупинився на критиці прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді за політику індійського уряду щодо меншин, зокрема мусульманських громад.

Університетська мережа

Джордж Сорос повідомив у Давосі, що вважає за потрібне підтримувати освіту в різних країнах світу.

Проголошена ідея полягає в тому, щоб на основі вже існуючого Центрально Європейського Університету, фінансованого Фундацією Відкритого Суспільства, створити мережу освітніх закладів.

“Мережа Університету Відкритого Суспільства” (Open Society University Network), за словами Сороса, “пропонуватиме міжнародну платформу для навчання та досліджень”.

Він сказав, що навіть з мільярдною інвестицією мережа може стати ефективною лише, якщо до неї долучатимуться інші інституції та прихильники.

“Ми шукаємо далекоглядних партнерів, які відчувають відповідальність за майбутнє нашої цивілізації”, - оголосив фінансист у Давосі.

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