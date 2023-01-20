«Міцна підтримка України». Результати опитування громадської думки у США та країнах Заходу

Напередодні річниці початку повномасштабної війни Росії проти України, близько двох третин дорослого населення у 28 країнах світу продовжує уважно слідкувати за новинами про війну. Про це свідчать результати глобального соціологічного опитування Ipsos. Хоч більшість опитаних – 71% і виступає радикально проти військового втручання своїх країн, більшість – за продовження підтримки України, в тому числі й у питанні надання військової допомоги.

Україна у центрі уваги

Глобальне дослідження Ipsos демонструє, що громадська думка й досі на стороні підтримки України

Серед 13 країн Заходу, в яких Ipsos проводив опитування, 57% опитаних висловились за довготривалу підтримку України допоки Росія не забере свої сили з території України, а 48% підтримують надання Україні зброї та систем протиповітряної оборони. В США останній показник дещо вищий – на рівні 54%, хоча він і дещо впав в порівнянні з опитуванням громадської думки в США у березні-квітні 2022 року, коли 59% населення підтримало варіант із наданням Україні зброї.

«Глобальне дослідження Ipsos демонструє, що громадська думка й досі на боці підтримки України», - розповів в коментарі Голосу Америки генеральний директор із зв’язків з громадськістю Ipsos Деррел Брікер.

Увага до України не зменшилась більш ніж на 5% ані в США, ані в інших восьми країнах, які є найбільшими партнерами США в НАТО. Втім, деякі аспекти опитування демонструють ризики втоми. Серед населення усіх 28 країн, опитаних Ipsos, у порівнянні з березнем-квітнем, дещо менша кількість респондентів погоджуються з тим, що їхня країна повинна приймати вимушених біженців з України, а також із тим, що «бездіяльність в Україні спонукатиме Росію до подальших військових дій в інших країнах Європи та Азії». 42% респондентів погоджуються з тим, що «проблеми України – не їхня справа, і вони не повинні втручатися», що на 3% вище ніж було навесні.

Серед країн, де, за результатами опитування, найуважніше слідкують за подіями в Україні – Індія, Японія, Швеція, Нідерланди, Польща та Іспанія, найменше – в Таїланді та Малайзії.

Готові платити вищу ціну за бензин

Громадяни більшості західних країн кажуть, що готові витримувати вплив обмежень на імпорт російської нафти та газу, та хоча вони рішуче проти відправлення своїх військ до України, загалом вони не проти надання Україні військової допомоги.

Абсолютна більшість опитаних – 70%, не сумнівається в тому, що їхні країни мусять підтримувати інші незалежні країни, якщо їх атакують. А більш ніж половина наголошує, що вони готові платити вищу ціну за паливо та бензин, щоб підтримати санкції проти Росії. Хоч дослідження і демонструє, що інфляція – найгостріше питання, більше людей вважають, що економічні санкції проти Росії необхідні для підтримки України, попри їхній вплив на ціни на енергоносії та продовольство, у порівнянні з тими, хто думає, що санкції проти економіки Росії не варті негативного впливу на економіку їхніх країн.

На цьому ж наголошує і гендиректор Ipsos Деррел Брікер: «Громадяни більшості західних країн кажуть, що готові витримувати вплив обмежень на імпорт російської нафти та газу, та хоча вони рішуче проти відправлення своїх військ до України, загалом вони не проти надання Україні військової допомоги».

Серед 13 країн Заходу – в тому числі країн-членів ЄС, НАТО і Австралії - дві третини населення погоджується з тим, що варто зберегти обмеження на імпорт російської нафти та газу, навіть якщо це означає, що вони повинні обмежити опалення цієї зими. Такі настрої переважають у більшості з цих країн окрім Угорщини, де менше 40% людей готові платити вищу ціну за паливо та зменшити опалення взимку. Найбільший показник – у Великій Британії, де майже вісім з десяти опитаних готові піти на цей дискомфорт заради збереження санкцій проти Росії.

Більше зброї на ППО

Серед опитаних у країнах НАТО переважна більшість у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Нідерландах і Польщі підтримують надання їхньою країною зброї та/або систем протиповітряної оборони українським військовим. А 44% населення у 12 країнах НАТО підтримують ідею надіслати свої війська у країни НАТО, сусідні з Україною, в той час, як лише 31% виступив радикально проти цього. Найбільшу підтримку висловило населення Канади – 59%, у США показник на рівні 48%.

Однак, в Угорщині та Італії, які входять до НАТО, більше опитаних висловились проти надання Україні зброї та/або систем протиповітряної оборони аніж за.

Серед опитаних у США 54% виступають за надання Україні зброї та/або систем ППО. Загальний показник по всіх 28 країнах значно менше за Велику Британію або США та складає у середньому 37%.

В більшості країн, де Ipsos проводив опитування, населення дещо більше підтримує ідею надіслати свої війська в Україну порівняно з березнем-квітнем. 36% в Канаді та Австралії, 33% - в Великій Британії та 32% - в Швеції опитаних підтримали б рішення їх урядів надіслати військових в Україну. В США показник на рівні 27%. Найбільшу підтримку ідея має в Індії – 43%.

Нагадаємо, що восени Чиказька рада з глобальних питань (CCGA) провела опитування громадської думки у США, зокрема зосередившись і на тому, як американці, які різняться за своїми політичними уподобаннями, ставляться до підтримки Білим домом зусиль України у відсічі широкомасштабної агресії Росії. Автори дослідження кажуть, що вторгнення Росії в Україну викликало шок у всьому світі, і так само у громадян США.

За даними цього опитування, незважаючи на високу ціну, яка лягає на американський народ, через фінансову та безпекову підтримку США України, і традиційні розбіжності між демократами і республіканцями, переважна більшість американців продовжує підтримувати: економічну допомогу США Україні (71%); передачу військової техніки та озброєння Україні (72%); 58% готові продовжувати підтримувати Україну «стільки, скільки потрібно», навіть якщо американським домогосподарствам доведеться платити вищі ціни за газ і продукти харчування. Разом з тим, лише (38%) американців готові підтримати відправку американського контингенту в Україну для допомоги у відбитті агресії Росії.

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