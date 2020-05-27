Запуск пілотованої ракети SpaceX відклали за 15 хвилин до старту через негоду

Негода не дозволила здійснити перший приватний запуск американських астронавтів на ракеті SpaceX на Міжнародну космічну станцію. Рішення про скасування польоту було прийняте за лічені хвилини до запуску, адже небо над мисом Канаверел, не знаходиться стартовий майданчик у Центрі Кеннеді, затягнуло хмарами.

Тепер зліт запланований на суботу, 30 травня о 3:22 за місцевим часом (22:22 за Києвом).

До цього часу космонавти Даг Гарлі та Боб Бенкен продовжать перебувати на карантині, аби унеможливити інфікування їх та команди астронавтів, які зараз перебувають на МКС.

Перший пілотований політ SpaceX покликаний стати проривом для космічної галузі США й допомогти позбутись залежності від російських "Союзів", адже за останні 9 років США самостійно не відправляли астронавтів на МКС після згортання вартісної програми шатлів.

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